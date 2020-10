vor 33 Min.

So kommt die neue Spitalgasse bei den Augsburgern an

Plus Aus der Spitalgasse ist nach der Sanierung eine kleine Flaniermeile geworden. Doch es gibt ein Problem und ein Gastronom steht vor einer neuen Herausforderung.

Seit dem Umbau der Spitalgasse muss Jim Murdock eine Stufe mehr zur Eingangstür seiner Kneipe hochgehen. Das Niveau des Platzes vor dem "Murdock's Irish Pub" wurde aus baulichen Gründen gesenkt. Das ist aber nur eine Kleinigkeit angesichts der vielen Veränderungen in der Spitalgasse in der Altstadt. Die kurze Gasse, die an der Puppenkiste vorbei zur Freilichtbühne führt, wurde seit dem Frühjahr 2019 saniert. Nun ist sie fast fertig. Nur noch an dem neuen Platz vor dem Murdock's müssen die restlichen Pflastersteine verfugt werden.

Über 135.000 Pflastersteine in Augsburgs Spitalgasse verlegt

Nachdem in der Gasse viele Monate lang Baugruben und Absperrungen nicht zum Flanieren einluden, herrscht nun mehr Betrieb. Fußgänger, Rad- und Autofahrer teilen sich den Raum, es gibt keine Bürgersteige mehr. In der ausgewiesenen Spielstraße darf nur in Schrittgeschwindigkeit gefahren werden - so, wie es auch in der Bäckergasse seit der Sanierung der Fall ist.

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Spitalgasse so gut wie fertig. Bild: Tanja Ferrari

Mit diesen letzten Baumaßnahmen hat die Stadt die Achse Bäcker- und Spitalgasse, die ineinander übergehen, vervollständigt. Auch in der Spitalgasse laden neue Bänke zum Verweilen ein, es gibt neue Fahrradständer sowie Abfalleimer. Und es wurden Grünflächen geplant und Bäume gepflanzt: zwei Blaseneschen und sieben Kirschbäume - ohne Frucht. Allein in der Spitalgasse wurden rund 135.000 neue Pflastersteine verlegt - inklusive des Platzes beim Rabenbad. Annika Beißer, die in der Nähe wohnt, freut sich, "dass es mit dem Kinderwagen nicht mehr holpert."

"Viele halten sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit"

Auch Christian Umbrich ist von der Sanierung angetan. Er schiebt einen Bekannten, der im Paritätischen Hospitalstift am Rabenbad lebt, mit dem Rollstuhl über das neue Pflaster. "Ich finde, dass die Spitalgasse sehr ansprechend geworden ist", meint er. Allerdings seien nun mehr Autos unterwegs als früher.

Linda Marschall vom Puppenkisten-Shop ist froh, dass der ewige Baustellenstaub die Fenster ihre Geschäftes nicht mehr länger verschmutzt. Ihr fällt aber auf, dass sich viele Autofahrer nicht an die Schrittgeschwindigkeit halten. "Die Leute haben noch nicht kapiert, dass wir jetzt eine Spielstraße haben." In der Bäckergasse hat es tatsächlich auch eine gewisse Zeit gedauert, bis Auto- und Radfahrer das Tempo verringert haben. Allerdings nicht alle. Immer wieder ist der Ordnungsdienst deshalb vor Ort.

Das Murdock's bekommt einen Platz zum Bewirten dazu

Mit der Sanierung der beiden Straßenzüge wollte die Stadt den Weg zu den Wassertürmen am Roten Tor ansprechender gestalten, damit auch Touristen einen guten Eindruck vom Umfeld erlangen. Die Türme zählen zu den Sehenswürdigkeiten der Welterbestadt.

Die Sanierung der Spitalgasse in Augsburg ist weit fortgeschritten. Baureferent Gerd Merkle führt die Zuschauer per Video durch den Straßenzug – und auch das Kasperle ist mit dabei.

Nach Angaben der Stadt sind auch einige Bereich im Sommer für die Gastronomien angedacht, die ansonsten als Parkplätze genutzt werden können. In der Spitalgasse befinden sich etwa die Bäckerei Laxgang, die Haifischbar, das Wirtshaus Zum bayrischen Herzl sowie das Murdock's bei der Freilichtbühne. Jim Murdock, der seit vielen Jahren den dortigen Biergarten im Sommer bewirtet, bekommt nun eine weitere Freifläche zur Verfügung: den neu gestalteten Platz vor seiner Eingangstür. Wie er ihn bewirtschaften wird, weiß der Gastronom noch nicht genau.

22 Bilder Diese 22 Denkmäler machen Augsburg zum Welterbe

"Das ist auch eine Frage der Kapazität. Was können wir leisten, denn unsere Küche ist nicht groß." Zudem müsse er sich noch mit dem Ordnungsamt abstimmen. Der 58-Jährige freut sich über die dazugewonnene Fläche, hätte manches aber anders gemacht. Ihn stört, dass zwischen seinem Pub und dem Platz weiterhin eine Garagenzufahrt durchführt. Diese hätte man laut Murdock verlegen können, so wie es zur Baustellenzeit schon gemacht wurde.

James Murdock ist froh über die sanierte Spitalgasse. In die Konzeption des neuen Platzes vor seinem Irish Pub wäre er gerne eingebunden worden. Bild: Tanja Ferrari

Zudem versteht er nicht, warum der Platz eine schräge Ebene hat. "Wie ist es, wenn ich auf den Tischen Cappucchino serviere. Schwappt der dann über?", fragt sich Murdock. Aber in seinen 40 Jahren Gastronomie-Erfahrung hat der Ire schon viel erlebt. Er wird auch dafür eine Lösung finden. (AZ)

