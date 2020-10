vor 48 Min.

So läuft der Auftakt im Prozess um das mutmaßliche Bus-Kartell

Gab es in der Region Augsburg ein Kartell von Busfirmen? Das soll ein Prozess vor dem Landgericht klären.

In Augsburg beginnt der Mammutprozess um ein mögliches Bus-Kartell, das Preise im Nahverkehr manipuliert haben soll.

Von Jörg Heinzle

Es ist ein Mammutprozess, der am Mittwoch in Augsburg beginnt: Es geht um den Vorwurf, dass Busfirmen den Wettbewerb im Nahverkehr torpediert haben. Die Wirtschaftskammer des Landgerichts hat sich für das Verfahren einen großen Saal im Justizgebäude Am Alten Einlass reserviert.

Prozess um Bus-Kartell startet in Augsburg vor Gericht

Ins Rollen kam alles im Jahr 2015 durch einen anonymen Hinweis, der beim Bundeskartellamt einging. Ein Jahr später durchsuchten Ermittler unter anderem die RBA-Zentrale in Augsburg. Die Beamten stießen bei ihren Ermittlungen auf ein 14 Jahre altes Dokument, welches nach Ansicht der Staatsanwaltschaft den Verdacht belegt. Die Busunternehmer hatten vereinbart, sich bei Regionalbuslinien keine Konkurrenz zu machen. Wer sich nicht daran hielt, sollte 100.000 Euro Strafe zahlen.

Mehr lesen Sie hier in Kürze

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen