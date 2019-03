vor 35 Min.

So soll Augsburgs neues Hochhaus aussehen

So sieht der Siegerentwurf für das Hochhausprojekt im Innovationspark aus. Die Illustration zeigt die Planungen des Büros Eike Becker Architekten – bei Tag und bei Nacht.

Geplant ist ein rund 70 Meter hohes Bauwerk. Es soll Büros, ein Parkhaus und ein Boardinghaus beherbergen. Bis zum Bau sind aber noch einige Hürden zu nehmen.

Von Michael Hörmann

Es ist das nächste große Bauprojekt, das auf dem Gelände des Innovationsparks Augsburg umgesetzt wird. A-Town High lautet der Name. High steht für hoch und damit wird auch dokumentiert, wie das Gebäude einmal aussehen soll: Der Entwurf sieht eine 70 Meter hohe Scheibe vor, die in vier Abschnitte gegliedert ist. A-Town High ist ein gemeinsames Projekt der „weissmangroup“ aus München und der Audax GmbH aus Augsburg. David Kink, geschäftsführender Gesellschafter der Audax GmbH, bestätigt auf Anfrage, dass das Bauprojekt weiter an Fahrt aufnehme.

Vorgesehen sind in dem Hochhaus ein Boardinghouse, eine gewerbliche Mischnutzung mit Büro- und Serviceflächen sowie ein Parkhaus. Ein Boardinghaus ist ein Beherbergungsbetrieb, der Zimmer oder Apartments mit hotelähnlichen Leistungen vermietet.

In Cannes war man von dem Entwurf für das neue Hochhaus in Augsburg begeistert

Die Auftraggeber hatten zuletzt fünf namhafte Architekturbüros beauftragt, ihre Ideen vorzulegen. Die beauftragten Büros waren Allmann Sattler Wappner Architekten aus München, Eike Becker Architekten aus Berlin, Henning Larsen aus Kopenhagen, Kupferschmidt Architekten aus München und Studio Libeskind aus New York.

Der Entwurf von Eike Becker Architekten wurde als die beste Umsetzung des gewünschten Hochpunktes ausgewählt. Das Projekt wurde auf der Internationalen Immobilienmesse MIPIM 2019 in Cannes vorgestellt. „Es gab dafür große Begeisterung“, berichtet Irving Weissmann, Chef des gleichnamigen Unternehmens.

Und wie geht es nun mit dem Projekt weiter? Dazu sagt Kink: „Es folgt zunächst unter anderem eine Abstimmungsrunde zwischen Planer, Stadt und Entwickler.“ Danach werde die detaillierte Planung ausgearbeitet, die dann zur Baugenehmigung bei der Stadt Augsburg vorgelegt werde. Wie zu hören ist, wird von Seiten der Stadt das Bauprojekt im Innovationspark in der jetzt vorgelegten Form sehr begrüßt.

A-Town High wäre das vierthöchste Hochhaus Augsburgs

Mit 70 Metern wäre das Gebäude im Innovationspark das vierthöchste der Stadt. Nummer eins ist der Hotelturm (115 Meter ohne Antenne), dann folgen St. Ulrich und Afra (93 Meter) und das Schwabencenter (76). Aktuell sind zwei weitere Hochhäuser in Planung: Kuka will ein rund 80 Meter hohes Gebäude errichten, im Textilviertel direkt neben der Schleifenstraße gibt es Pläne für ein kleineres Hochhaus (rund 37 Meter).

Der Innovationspark im Süden der Stadt – er liegt zwischen östlich der B17 zwischen den Ausfahrten zur Messe und zur WWK-Arena – soll Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen. Auf der rund 70 Hektar großen Fläche sind bereits mehrere Forschungseinrichtungen entstanden, aktuell laufen unter anderem Arbeiten für ein gemeinsames Institut von Uni und Hochschule.

