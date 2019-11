06.11.2019

So soll das größte Hotel der Stadt einmal aussehen

Das neue Hotel nahe dem Plärrergelände soll im Jahr 2021 fertig sein – und dann so aussehen.

Auf dem Areal in der Nähe des Plärrers hat sich lange nichts getan. Doch nun beginnen die Bauarbeiten

Von Jan Kandzora

Bis 2021 soll in der Nähe des Plärrergeländes an der Langenmantelstraße das größte Hotel der Stadt entstehen. An der Wertachbrücke, wo früher ein BMW-Autohaus stand, soll ein Haus der Kette Leonardo Hotels mit 235 Zimmer und 500 Betten gebaut werden. 2018 wurde das Autohaus abgerissen und eine Baugrube erstellt, danach passierte auf der Baustelle eine Weile nicht viel. Hintergrund: Für das Areal existierte bislang noch kein Bebauungsplan.

In den vergangenen Wochen aber war wieder Bewegung an der durchaus beachtlichen Baugrube zu sehen. So wurden bereits zwei Kräne aufgebaut, die das Areal und auch die örtlichen Häuser derzeit und wohl auch eine Weile überragen. Nach Auskunft des Bauherrn, eine Firma des ehemaligen Rennfahrers und Münchner Immobilienunternehmers Hubert Haupt, liegt nun zumindest die Baugenehmigung für das Projekt vor. Rechtskräftig ist der Bebauungsplan allerdings noch nicht. Grundsätzlich ist es möglich, dass ein Bauvorhaben zugelassen wird, bevor der Bebauungsplan für das Gebiet beschlossen ist.

Nach dem Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen wie Abbruch, Altlastsanierung und Spezialtiefbau habe man nun die Rohbauarbeiten auf dem etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstück begonnen, teilt die Hubert Haupt Immobilien Holding mit. Es sei ein „wichtiger Meilenstein für den Hotel-Neubau“ erreicht. Es solle ein Vier-Sterne-Hotel mit sieben Geschossen entstehen, heißt es weiter. Im Erdgeschoss des Hotels sollen ein Restaurant mit Barbereich sowie auf etwa 510 Quadratmetern Fläche Konferenzräume unterschiedlicher Größe integriert werden. Auch sei ein Fitnessbereich mit Zugang auf eine Dachterrasse geplant.

Die Erschließung der zugehörigen Tiefgarage mit 138 Stellplätzen erfolge über die neue Schwimmschulstraße.

Mit dem Hotelvorhaben verbunden sind auch eine ganze Reihe von baulichen Änderungen in der Umgebung. Die Verbindung der Schwimmschulstraße und der Langenmantelstraße wird in der Zukunft zwischen dem Hotel und der Wohnanlage südlich davon bestehen, was heute bereits zu erahnen ist. Der bisherige nördliche Abschnitt der Schwimmschulstraße wird nach den Plänen der Stadt „als Fußgängerbereich mit hoher Aufenthaltsqualität“ umgestaltet und soll auch als öffentliche Fuß- und Radwegverbindung entlang der Wertach dienen.

Die Stadtverwaltung erhofft sich offenbar viel von dem Projekt. Mit dem Bauwerk soll „nicht nur ein neuer markanter Eingang zur Kernstadt Augsburg entstehen“, wie es in Unterlagen aus dem Stadtrat heißt, es soll auch ein „Beitrag zur Entwicklung des Stadtteilzentrums Oberhausen geleistet werden“.

