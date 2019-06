So stehen Augsburgs Chancen auf den Welterbe-Titel

Plus Augsburg will nächste Woche mit dem Thema Wasser Unesco-Welterbe werden. Wie große sind die Chancen, was bringt es und warum ist Augsburg einzigartig?

Augsburg hat sich mit seinem Wassermanagement-System um den Unesco-Welterbetitel beworben. Was ist so besonders daran?

Im Gegensatz zu anderen Welterbestätten wie zum Beispiel der Regensburger Altstadt ist die Besonderheit in Augsburg nicht auf einen Blick zu erfassen. Es geht viel mehr um ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren wie Architektur, Technik, Natur und Kunst. Augsburgs Wasserversorgung ist vor allem deshalb besonders, weil sie sich über 800 Jahre lang lückenlos nachweisen lässt. So lange – und eigentlich bereits seit der Stadtgründung durch die Römer – hat die Stadt ihre Wasserversorgung eigenständig und nachhaltig gesichert. Diese ressourcenschonende Gewinnung von Wasser ist bis heute oberste Prämisse.

Welterbe: Augsburg geht mit 22 Stationen ins Rennen

Welche Orte bzw. Denkmäler gehören zur Augsburger Bewerbung?

Zur Augsburger Bewerbung gehören insgesamt 22 Stationen, darunter diverse Wasserkraftwerke, die Augsburger Prachtbrunnen in der Maximilianstraße, die Wassertürme am Roten Tor sowie der Eiskanal und der Hochablass. Das nördlichste Denkmal in Langweid und die Kanäle im Stadtwald liegen ungefähr 30 Kilometer auseinander. Für sich alleine wäre keine dieser Stationen welterbewürdig. Die Besonderheit entsteht erst durch das Zusammenspiel.

Welche Chancen hat die Augsburger Bewerbung?

Der Internationale Denkmalrat (ICOMOS), der das Unesco-Welterbekomitee fachlich berät, befürwortet die Einstufung Augsburgs als Welterbestätte. Damit ist die letzte große Hürde genommen. Die Entscheidung hängt aber von vielen Menschen und Faktoren ab. Anfang Juli kommen in Baku (Aserbaidschan) Unesco-Vertreter aus 21 Staaten zusammen, um über die Aufnahme neuer Stätten zu beraten. Sie können sich nach den Icomos-Vorschlägen richten, müssen es aber nicht. Ein Beispiel ist Naumburg. Der Denkmalrat hatte vergangenes Jahr gegen eine Aufnahme des dortigen Doms in die Welterbe-Liste gestimmt, das Welterbe-Komitee ernannte ihn dennoch. Ein Punkt ist zudem, dass es in Deutschland bereits viele Welterbestätten gibt und manche Staaten nun andere Länder „am Drücker“ sehen. Was für Augsburgspricht,ist, dass die Versorgung mit Wasser weltweit ein Thema ist. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser wird künftig global eine der größten Herausforderungen sein.

22 Bilder Diese 22 Denkmäler sollen Augsburg zum Welterbe machen

36 Kandidaten für das Unesco-Welterbe

Über wie viele Bewerber wird in Baku entschieden?

36 Vorschläge stehen auf der Liste, darunter die historische Königsstadt Bagan in Myanmar, die Feuersteinmine Krzemionki in Polen, und eben Augsburgs Wasserversorgung. Gemeinsam mit der Montanregion Erzgebirge/Krusnohori (Tschechien) und dem westlichen Abschnitt des Donaulimes sind drei deutsche Stätten bzw. Orte mit deutscher Beteiligung nominiert. Wie viele Orte neu in die Welterbe-Liste kommen, ist nicht reglementiert; es könnten theoretisch alle zum Zug kommen.

Welche Entscheidung außer einer Aufnahme in die Welterbe-Liste könnte fallen?

Die Entscheidung, die sich Augsburg erhofft, ist eine sofortige Eintragung in die Welterbe-Liste. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Unesco die Stadt bittet, bei der Bewerbung nachzuarbeiten und sie in ein oder zwei Jahren nochmals einzureichen. Option drei wäre, dass die Stadt drei Jahre Aufschub bekommt, um den wesentlichen Kern der Bewerbung zu überarbeiten. Laut Ulrich Müllegger, dem Leiter des Augsburger Bewerbungsbüros, hätte die Stadt in einem solchen Fall aber wohl einen Hinweis bekommen. Option vier wäre eine komplette Ablehnung Augsburgs, wovon niemand ausgeht. „Von einer Empfehlung hin zur Ablehnung, das hat es bislang nie gegeben“, sagt Müllegger.

Augsburger Delegation fliegt nach Baku

Wann wird die Entscheidung fallen?

Das Welterbe-Komitee tagt von 30. Juni bis 10. Juli. Neben dem reinen Nominierungsprozess geht es unter anderem um bestehende Welterbestätten, die in Gefahr sind, sowie um die Frage, wie die Welterbeliste künftig repräsentativ und ausgewogen aufgestellt werden kann. Augsburgs Welterbe-Koordinator Ulrich Müllegger geht derzeit davon aus, dass die Aufnahme Augsburgs vom 5. bis zum 7. Juli, entschieden werden könnte. Ob eine vorgeschlagene Stätte in die Welterbe-Liste aufgenommen wird, wird jeweils sofort nach der Beratung im Komitee bekannt gegeben.

31 Bilder Seltene Bilder aus Augsburgs unterirdischer Kanalwelt Bild: Silvio Wyszengrad

Ist jemand aus Augsburg in Baku vertreten?

Ja, Ulrich Müllegger und seine Stellvertreterin Antonia Hager fliegen am 2. Juli nach Aserbaidschan. Kulturreferent Thomas Weitzel kommt am 4. Juli nach. Diese Delegation war vergangenes Jahr bereits bei der Tagung in Bahrain, um sich über den Ablauf der Tagung zu informieren. Die Augsburger Delegation wird in Baku auch live bei der Diskussion dabei sein.

Wasser ist auch Kunst – zum Beispiel am Augustusbrunnen auf dem Rathausplatz und zwei weiteren Prachtbrunnen. Bild: Silvio Wyszengrad

Ist man sofort nach der Ernennung Welterbestätte?

Ja, es gibt aber einen offiziellen Festakt, in dessen Rahmen die Urkunde übergeben wird. Wie schnell dies geschieht, ist von Fall zu Fall verschieden. Insider gehen aber davon aus, dass die Übergabe noch vor den Kommunalwahlen im März 2020 in Augsburg stattfinden könnte.

Wenn Augsburg den Titel bekommt, wie geht es dann weiter?

Mit dem Titel sind Auflagen verbunden. Welterbestätten sind beispielsweise verpflichtet, ihre Denkmäler zu schützen und zu bewahren. Zudem wird Augsburg es schaffen müssen, Besuchern aus aller Welt die Besonderheit der historischen Wasserversorgung zu vermitteln. Dafür werden Führungen und pädagogische Programme ausgearbeitet werden müssen, auch eine Art Besucherzentrum wird es geben. Es soll nahe der Tourist-Info am Rathausplatz entstehen. Gedacht ist darüber hinaus an internationale Symposien und Tagungen zum Thema Wasser.

Wie sieht es mit dem Geld aus? Werden Welterbestätten finanziell gefördert?

Nein, der Titel ist nicht mit Zuschüssen seitens der Unesco verbunden. Die Welterbestätten müssen sich aus eigener Kraft um den Erhalt kümmern. In Augsburg sind viele Denkmäler, die zur Bewerbung gehören, bereits durch andere Mechanismen wie den Denkmal- oder den Trinkwasserschutz gesichert. Die Stadt müsste sich also auch unabhängig vom Welterbe-Titel um deren Erhalt kümmern. Im städtischen Haushalt ist bislang kaum Geld für das Thema vorgesehen. Es einzustellen, wird wohl Aufgabe der Stadtregierung sein, die ab Mai 2020 am Drücker ist. "

Lesen Sie auch den Kommentar: Warum Wasser für Augsburg so wertvoll ist