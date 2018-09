11.09.2018

So steht es um die Pflege

Bevollmächtigter der Bundesregierung besucht Klinikum

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat bei einem Besuch im Klinikum gesagt, dass die Situation der Pflege inzwischen Eingang in die öffentliche Diskussion gefunden habe. „Das war viele Jahre nicht so“, so Westerfellhaus bei einer Mitarbeiterversammlung vor etwa 150 Pflegemitarbeitern. Bundesweit bemühten sich Krankenhäuser, die Situation zu verbessern. Auch die Maßnahmen am Klinikum, die von Verdi kürzlich als unzureichend kritisiert wurden, seien ein „sehr guter Anfang“.

Wie berichtet hat das Klinikum eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Schwestern und Pfleger zu entlasten. So soll inzwischen sichergestellt sein, dass auch bei Personalausfällen die verbliebenen Mitarbeiter nicht übermäßig stark belastet werden, sagt Pflegevorstand Susanne Arnold. Das geht bis zu vorübergehenden Bettenschließungen. Verdi kritisierte allerdings zuletzt, dass die Umsetzung der entsprechenden Dienstanweisung unterschiedlich gehandhabt werde. Laut Arnold gibt es inzwischen auch ein zentrales Belegungsmanagement, das die bessere Verteilung von Patienten auf Normalstationen regeln soll. Zudem, so Arnold, liefen Gespräche zwischen ihr und den Stationsleitungen, in denen Indikatoren wie Belastung, Altersstruktur und Ausfälle ausgewertet werden, um Stellen mit den geeigneten Mitarbeitern zu besetzen. Zudem steht ein Sonderbudget für schnelle Maßnahmen in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung. (skro, AZ)

