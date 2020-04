vor 48 Min.

So verabschiedet sich Augsburgs OB Kurt Gribl aus seinem Amt

Einen großen Festakt zum Abschied von Kurt Gribl im Rathaus gibt es nicht. Der scheidende Oberbürgermeister gibt die Amtskette bei einer Live-Übertragung ab.

Von Jörg Heinzle

Normalerweise ist es ein feierlicher Akt mit vielen geladenen Gästen aus der Stadtgesellschaft, in der historischen Kulisse des Goldenen Saals im Augsburger Rathaus. Mit einer letzten Rede des Amtsinhabers, bevor er abtritt – und seine Amtskette zurückgibt. Der Abschied von Kurt Gribl ( CSU) aus dem OB-Amt wird anders ablaufen. Wegen der Corona-Kreise gibt es keinen Festakt.

Gribls Amtszeit endet am Donnerstag mit dem Ablauf des Aprils, ab Freitag ist dann Eva Weber die Chefin im Rathaus – sie ist die erste Frau an der Spitze Augsburgs seit der Stadtgründung vor über 2000 Jahren. Die Übergabe der Amtskette wird am Donnerstag in kleinem Kreis stattfinden. Die Stadt nutzt, wie zuletzt häufig für Pressekonferenzen zur Corona-Lage, die sozialen Medien. Die Zeremonie wird live auf dem städtischen Facebook-Kanal übertragen und sie ist auch auf der Internetseite der Stadt zu sehen. Sie beginnt am Donnerstag um 15 Uhr. Gribl will den Bürgern dabei persönlich „Auf Wiedersehen“ sagen. Der scheidende OB wird die Amtskette abnehmen und, wie es üblich ist, sie an das älteste Mitglied des Stadtrats übergeben – das ist Bernd Kränzle, 77. Wie es heißt, wird auch Gribls Nachfolgerin Eva Weber dabei sein. Gribl und Weber sind gut befreundet, er hatte die 42-jährige Juristin auch zu seiner Wunschnachfolgerin ausgerufen. Weber werde „ihren Vorgänger im Amt und persönlichen Freund“ würdigen, kündigt die Stadt an.

Augsburg: Eva Weber folgt auf Kurt Gribl im Amt des Oberbürgermeisters

Eva Weber ist ab Freitag offiziell die Oberbürgermeisterin der Stadt. Wegen des Mai-Feiertags und des direkt folgenden Wochenendes wird sie aber erst am Montag, 4. Mai, vereidigt. Dann tagt der neu gewählte Stadtrat erstmals. Um der Corona-Situation gerechet zu werden, findet die Sitzung in der Kongresshalle statt. Bei dieser Sitzung wird Eva Weber auch die Amtskette umgehängt. Geplant ist zudem, dass ein großer Teil der Stadtregierung ins Amt gewählt wird. Vorgesehen sind: Gerd Merkle (Bauen), Frank Pintsch (Ordnung), Wolfgang Hübschle (Wirtschaft), Roland Barth (Finanzen), Martina Wild (Zweite Bürgermeisterin und Bildung), Reiner Erben (Umwelt). Einzig die Referate für Soziales sowie für Kultur/Sport sollen erst später besetzt werden – diese beiden Stellen sollen ausgeschrieben werden.

Als ehrenamtlicher dritter Bürgermeister ist der langjährige Stadtrat und CSU-Fraktionschef Bernd Kränzle vorgesehen. Für alle bisherigen Referenten, auch jene, die weitermachen, endet die Amtszeit erst einmal mit Ablauf des Donnerstags. Eva Weber ist deshalb drei Tage lang quasi Alleinherrscherin im Rathaus. Wäre sie in dieser Zeit aus irgendeinem Grund verhindert, so müsste der Stadtratsälteste sie vertreten – Bernd Kränzle. Dem Polit-Urgestein kommen in diesen Tagen des Übergangs damit gleich mehrere Rollen zu.

In einem großen Interview mit unserer Redaktion zieht OB Kurt Gribl nach zwölf Jahren im Amt eine Bilanz: „Verrat an der Stadt hätte ich nie akzeptiert“

