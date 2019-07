vor 32 Min.

So verreisen die Augsburger Schulstreiker

Bald schon beginnen die Sommerferien in Bayern - Urlaubszeit also auch für die Freitagsdemonstranten. Aber wohin geht es für #fridaysforfuture?

Die Sommerferien beginnen und die Bayern suchen den Weg in einen noch sommerlicheren Süden. Auch viele Jugendliche - ob nun mit den Eltern oder ohne - nutzen diese Zeit, um zu verreisen, neue Gegenden zu entdecken und Kulturen kennenzulernen. So auch die Anhänger der #fridaysforfuture-Bewegung. Aber wohin geht es für die Augsburger Schulstreiker?

Emma Schwaiger, 17, zum Beispiel macht in den kommenden Wochen ausnahmsweise nicht mit ihren Eltern Urlaub. Stattdessen fährt die junge Klimaschützerin mit Freunden zum Campingurlaub an die Ostsee. Wie sie dort hinkommt? Mit dem Zug - der CO2-Bilanz zuliebe.

Denn nicht umsonst stehen auf ihren Plakaten Dinge wie "Es gibt keinen Planeten B", "Climate Justice" und "Rettet die Bienen": Seit Monaten gehen Schüler weltweit immer freitags auf die Straßen, um für ein gesünderes Klima, nachhaltigen Umweltschutz und geringere Emissionen zu protestieren.

Das sei wichtig, sagt Elias Sandler. Auch in den Ferien. Deshalb versucht der 16-Jährige wie auch viele andere Umweltaktivisten auf seinen ökologischen Fußabdruck zu achten - und zwar unabhängig von der Jahres- und Urlaubszeit. Trotzdem möchte er die kommenden sechs Wochen genießen.

Klimaaktivistin Emma Schwaiger fährt mit Freuden zum Camping-Urlaub an die Ostsee. Bild: Emma Schwaiger

Die Klimaaktivisten wollen auch im Urlaub auf Umweltschutz achten

Auf seinem Plan steht zunächst die Sommerkonferenz von #fridaysforfuture in Dortmund, wo sich sämtliche Ortsgruppen der Bewegung treffen können, um sich auszutauschen. "Aus der Augsburger Organisationsgruppe fahren mehrere Leute mit", erzählt Elias. Übernachtet wird dort nicht im Hotel, sondern in Turnhallen oder, wie in Elias Fall, in Gemeinschaftszelten.

Elias Sandler fährt nach Dortmund, um an der Sommerkonferenz von #fridaysforfuture teilzunehmen. Bild: Elias Sandler

Mitte August geht es für den Teenager dann zum Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber. Die 150 Kilometer dorthin möchte er zusammen mit Freunden radeln - nicht an einem einzigen Tag, sondern in Etappen.

Ob der Schüler außerdem mit seinen Eltern wegfahren wird, steht noch nicht fest. Angedacht ist allerdings, gemeinsam nach Norddeutschland an die Ostsee zu fahren – auch hier ist das bevorzugte Verkehrsmittel der Zug.

Die eigene Öko-Bilanz ist Elias Sandler wichtig. Umso mehr freut es den 16-Jährigen, dass sich aus seinem Umfeld kaum jemand für das Flugzeug entscheidet. "Ich habe mich bei uns im Plenum umgehört - fast niemand fliegt in den Urlaub", erzählt er.

Nur wenige Umweltschützer fliegen in die Ferien

Das sei allerdings nicht immer einfach: "Gerade in unserem Alter muss man oft noch mit den Eltern zusammen fahren", sagt Elias. Und wenn das so komme, betont er, solle man die Ferien genießen und das andere Land wertschätzen können - dem CO2-Idealismus zum Trotz.

Sarah Bauer verbringt eine Woche mit ihrer Familie in Kroatien. Bild: Sarah Bauer

Sarah Bauer,15, kennt das Problem. Es sei leider oft so, sagt die 15-Jährige, dass die Familien der Anhänger nicht das gleiche Ziel wie die Bewegung selbst verfolgen. "Daher kommt es vor, dass auch wir fliegen und Auto fahren. Wir sind ja schließlich Kinder und Jugendliche und unsere Eltern haben doch das letzte Wort in Sachen Urlaub."

Anders handhabt das eine Freundin von Sarah Bauer: Sie weigert sich schlicht mit Mama und Papa zu verreisen. "Sie gibt ihren Eltern nicht nach und bleibt zu Hause. Das kann aber nicht jeder tun."

Grundsätzlich in den Urlaub zu fahren hält auch Leon Ueberall nicht für verwerflich. "Man braucht manchmal eben eine Pause vom Leben", sagt der junge Aktivist. Dennoch hätten die meisten #fridaysforfuture-Anhänger mit ihren Eltern geredet und blieben diesen Sommer in Deutschland. "Wir achten auf unseren CO2-Ausstoß."

Zahlen: Klimabilanz des Flugverkehrs ist verheerend

Dass die Aktivisten in den meisten Fällen lieber auf Flugzeug und Auto verzichten, liegt allerdings nicht nur in den Idealen der #fridaysforfuture-Bewegung begründet - auch die Zahlen sprechen dafür, häufiger Zug und Fahrrad zu nutzen.

So rechnet das Umweltbundesamt vor, dass ein Trip auf die Malediven mit insgesamt 16.000 zurückgelegten Flugkilometern eine Klimawirkung von fünf Tonnen CO2 hat - pro Person. Zum Vergleich: Nimmt man einen Benzinverbrauch von sieben Litern an, müsste man mit einem Mittelklassewagen mehr als 25.000 Kilometer zurücklegen, um dieselbe Bilanz zu erreichen.

Im Fernverkehr unschlagbar sind Busse und Züge: Laut Umweltbundesamt emittieren Fernzüge 40 Gramm CO2 pro Personenkilometer, bei Fernbussen sind es sogar nur rund 30 Gramm. Das Auto liegt bei 137 Gramm.

Blickt man auf die weltweiten CO2-Emissionswerte, ergibt sich allerdings ein differenziertes Bild: Der Flugverkehr zum Beispiel hat an den globalen CO2-Emissionen nur einen Anteil von knapp drei Prozent - andere Bereiche wie der Energiesektor, die Industrie oder der Straßenverkehr haben eine ungleich höhere Klimawirkung.

Mit dem Verzicht auf Flugreisen lässt sich die eigene Klimabilanz also drastisch verbessern - für das Weltklima müssen aber noch ganz andere Stellschrauben gedreht werden. Zur Botschaft der #fridaysforfuture-Bewegung passt der Verzicht auf CO2-intensive Verkehrsmittel trotzdem - schließlich wollen die jungen Menschen beweisen, dass persönliches Engagement Großes bewirken kann.

Die Umweltaktivisten achten auf Konsum und Ernährung

Nicht zuletzt deshalb schauen sich Aktivisten wie Leon Ueberall auch nach anderen Möglichkeiten um, Energie zu sparen - in der Bewegung lerne man viele Wege kennen, emissionsfreier zu leben. "Ich bin dafür das beste Beispiel. Ich habe jahrelang Fleisch gegessen, obwohl ich wusste, dass es weder für die Tiere noch für die Umwelt gut ist." Seitdem er mit mehreren Jugendlichen gesprochen hat, lebt der 16-Jährige als Vegetarier. "Das muss man natürlich nicht sein, um uns zu helfen. Aber viele von uns achten sehr auf ihren Konsum, die Ernährung - und auch auf das Reisen."

Leon selbst hat für die Ferien gleich mehrere Pläne. Er fährt mit der Pfarrjugend ins Zeltlager. Ein Städtetrip innerhalb Deutschlands steht auf dem Programm. Und am Flussbett der Schmutter in seiner Heimat Neusäß möchte der 16-Jährige auch einige Sonnenstunden verbringen.

Daneben will die Augsburger Ortsgruppe von #fridaysforfuture weiterhin ihre Plena abhalten - Demonstrationen in der Sommerzeit seien dagegen schwierig zu organisieren, meint Leon. Denn: "Die Art und Weise, über die wir uns sonst vernetzen, funktioniert in diesen Wochen nicht." So sei etwa der Pausenhof als wichtiger Ort nicht verfügbar, an dem sich die Jugendlichen verabreden und zusammenschließen. "Die Schüler bekommen nicht die Informationen, die sie brauchen."

Trotzdem sieht Leon viel Arbeit auf die Bewegung zukommen. Das betreffe vor allem Organisatorisches. Unter anderem wolle man bestimmte Forderungen an Stadt formulieren, die zunächst aber wissenschaftlich untermauert werden müssen. Für den Schuljahresanfang ist außerdem eine Streikwoche geplant. "Da werden wir natürlich nicht jeden Tag streiken, das ist klar", betont der Umweltschützer. Demonstrationen aber sollen zum Beispiel regelmäßig stattfinden.

Indes verbringt Sarah Bauer mitsamt Familie und Auto eine Woche in der Sonne Kroatiens. Die übrigen Wochen möchte sie zuhause bleiben, um sich auf ihr letztes Schuljahr vorzubereiten. "Aber natürlich werde ich nicht nur lernen, sondern auch viel mit Freuden unternehmen und Spaß haben." Und natürlich müssen neue Banner und Fahnen für die anstehenden Demos gemalt werden.

Bevor die Sommerferien beginnen, radelt #fridaysforfuture am Freitag gemeinsam für das Klima durch Augsburg. Beginn der Demo ist um 11 Uhr am Königsplatz. (mit dfl)

