So viele Elektroautos gibt es in Augsburg

In Augsburg können derzeit an 43-Ladesäulen E-Autos "betankt" werden. Doch wie groß ist der Anteil der Elektroautos überhaupt in der Stadt? Es gibt aktuelle Zahlen.

Von Stefan Krog

In Augsburg kommen auf eine Ladestation 4,9 Elektroautos. Damit liegt Augsburg etwas besser als im Bundesdurchschnitt, wo sich 5,2 Elektroautos eine Ladesäule teilen müssen. Momentan gibt es in Augsburg 43 Ladesäulen.

Augsburg entwickelte Elektromobilitätskonzept

Unterdurchschnittlich ist der Anteil an Elektrofahrzeugen in der Augsburger Pkw-Flotte: Die 212 in Augsburg zugelassenen Elektrofahrzeuge machen 0,16 Prozent des Pkw-Bestandes aus (136 121 Autos zum 1. Januar 2019). Bayernweit sind es hingegen 0,24 Prozent, im Bundesdurchschnitt sind es 18 Prozent. Die Stadt entwickelte zuletzt ein Elektromobilitätskonzept, mit dem der Anteil an Elektrofahrzeugen gesteigert werden soll.

Die Vergleichszahlen stammen aus einer bundesweiten Auswertung durch den Energieversorger Eon. Das Unternehmen verglich Daten des Kraftfahrtbundesamtes und der Ladestationsdatenbank: www.goingelectric.de.

