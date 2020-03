So werben die OB-Kandidaten in Augsburg um Wählerstimmen

Plus Am Wochenende vor der Kommunalwahl sind die Bewerber für den Stadtrat und das OB-Amt noch einmal in der Stadt unterwegs. Dabei treffen sie auf Fans wie Kritiker.

Wer macht das Rennen bei der Kommunalwahl? Das letzte Wochenende vor der Wahl am 15. März war der Auftakt für den Endspurt des Wahlkampfs. Die Augsburger Parteien und Gruppierungen haben das Wochenende noch einmal genutzt, um mit den Wählern direkt in Kontakt zu kommen. Überall in der Stadt sah man Informationsstände oder konnte auf Kandidaten treffen, die mit Infoflyern und kleinen Geschenken noch einmal auf sich aufmerksam machen wollten.

CSU-Kandidatin Eva Weber im Gespräch vor ihrer Wahlkampfzentrale „Camp Eva“ in der Maximilianstraße. Bild: Fridtjof Atterdal

Schon früh am Samstagvormittag ist Oberbürgermeisterkandidatin Eva Weber (CSU) in ihrem „Camp Eva“ genannten Wahlkampftreff am Moritzplatz zu finden. An diesem Tag hat sie sich die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler als Wahlkampfhelferin an die Seite geholt und diskutiert mit ihr auf der kleinen Bühne das Wahlprogramm. Es geht um die Vorteile einer guten Vernetzung als Politikerin – und wie man Wählervorschläge in konkrete Politik ummünzen kann. Kurz darauf sind die beiden Wahlkämpferinnen gemeinsam mit Kandidatin Astrid Gabler und ihrem Team in der Fußgängerzone unterwegs und suchen den Kontakt zu den Wählern. „Ich habe Ihre Bilder gesehen und mir gedacht, die gefällt mir – ich wünsche Ihnen viel Erfolg“, sagt ein immerhin 91-jähriger Verehrer. Eva Weber lacht erfreut über das Kompliment und drückt ihm noch ihre Broschüre in die Hand. Während einige Angesprochene genervt weiterhasten, gibt es auch viel positiven Zuspruch. „Ich drücke Ihnen die Daumen“, ruft ihr eine junge Frau noch nach. Angesichts der Temperaturen sind Taschentücher und Gummibärchen gern gesehene Wahlkampfgeschenke.

OB-Kandidaten verteilen Taschentücher und Gummibärchen für die Wähler

Trotz Wind und Kälte scheint Weber den Auftritt in der Stadt zu genießen. „In dieser Woche war ich ein paar Mal mittags unterwegs – 100 Flyer in einer halben Stunde sind doch ziemlich gut“, sagt sie. Natürlich trifft man unterwegs auch auf die politische Konkurrenz – doch der Umgang miteinander ist locker und freundlich. „Hallo, Herr Pettinger“, begrüßt Eva Weber am Stand der ÖDP im Vorbeigehen deren Spitzenkandidaten. Der Wahlkampfstil habe sich gegenüber früher verändert, so Weber. „Der Umgang miteinander ist gut.“

Umstrittener ist an diesem Tag der Stand der AfD. Einige junge Leute haben sich zu einer kleinen Gegendemonstration zusammengetan und halten Transparente hoch. Obwohl die Minidemo nicht angemeldet ist, hält sich die Polizei zurück, nachdem sie sichergestellt hat, dass der Stand nicht von den Transparenten verdeckt wird. Auch gegen „Straßenkünstler“, die das Pflaster vor dem Stand mit Sprüchen wie „ Augsburg bleibt bunt“ verschönern, unternimmt die Polizei zunächst nichts.

Bunt sind auch die Rosen, die SPD-Spitzenkandidat Dirk Wurm den potenziellen Wählerinnen und Wählern überreicht. Auch er ist überzeugt: Wer Oberbürgermeister werden will, muss auf die Leute zugehen können. Charmant verteilt er seine Rosen. Wählerinnen, die versprechen, ihm ihre Stimme zu geben, drückt er mit einem Grinsen auch noch einen zweite Rose in die Hand. „Wie stellen Sie sich das mit dem Radfahren in der Stadt vor?“, will eine Frau wissen. Wurm nimmt sich Zeit und diskutiert mit ihr seine Ideen für eine künftige Fahrradstadt. Auch für ihn ist der Straßenwahlkampf nicht der letzte Termin an diesem Tag. Seine Mitarbeiter drücken schon auf Tempo, weil er gleich zu einer Straßenbahnfahrt mit dem Bundestagsabgeordneten Florian Pronold aufbrechen muss. In der Linie 2 will er den Fahrgästen seine Ideen zum öffentlichen Nahverkehr näher bringen.

Augsburger haben Fragen zur Fahrradstadt

Die Fahrradstadt und die Zukunft des Verkehrs sind Themen, auf die auch die Grünen-OB-Kandidatin Martina Wild immer wieder angesprochen wird. Schon am Freitagabend ist sie zusammen mit der 19-jährigen Stadtratskandidatin Franziska Wörz im Bismarckviertel auf Tour. Zwei Stunden lang laufen die Frauen von Haus zu Haus und klingeln an jeder Haustür. Wer nicht da ist, bekommt eine Postkarte mit der Aufschrift „Ding Dong – Leider haben wir sie nicht persönlich angetroffen“ und dem Hinweis, am 15. März bitte Grün zu wählen, in den Türschlitz gesteckt. Zu Beginn sei sie sich ein wenig blöd vorgekommen, gesteht Wörz, doch mittlerweile hat sie an dieser Form des Wahlkampfs großen Spaß gefunden. Trotz des Nieselregens draußen und vieler verschlossener Türen pflichtet ihr Martina Wild bei. „Es gibt immer wieder nette Erlebnisse und gute Gespräche“, sagt sie.

Martina Wild (links) von den Grünen im Gespräch mit Anwohnerin Susanne Erhard beim Haustürwahlkampf. Bild: Fridtjof Atterdal

An einigen verschlossenen Türen hängen bereits SPD-Taschen. Offenbar war die politische Konkurrenz an diesem Tag auch schon hier. Nicht jeden können die grünen Wahlkämpferinnen überzeugen. Eine ältere Dame erklärt, dass sie Frauen den Job des Oberbürgermeisters nicht zutraut – sie will auf jeden Fall einen Mann wählen. Eine andere Bewohnerin mit Baby auf dem Arm nimmt die Wahlwerbung der Grünen gerne an. „Ich muss mich noch entscheiden“, sagt sie. Martina Wild lächelt. „Hauptsache, Sie gehen wählen“, gibt sie der unentschlossenen Wählerin mit – und zieht weiter zur nächsten Wohnung.

Lesen Sie dazu auch: Schätzen Sie selbst: Wie hat sich Augsburg in den Gribl-Jahren verändert?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.