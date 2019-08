09.08.2019

So werden wilde Störche im Augsburger Zoo vor dem Tod bewahrt

Ein Jungstorch wurde flügge und schwebte in großer Gefahr. Schuld waren eine Stromleitung und ein kurioser Fakt.

Von Eva Maria Knab

Die wilden Störche im Augsburger Zoo hatten in diesem Jahr Glück. Das Storchenpaar, das innerhalb der Zoomauern brütete, konnte erfolgreich ein Junges aufziehen. Dennoch lebte die Storchenfamilie mit einer ständigen Gefahr: Die Stromleitungen im Bereich des Zoos können zu einer tödlichen Falle werden. Das soll sich ändern.

Für die großen Vögel sind Stromleitungen aus mehreren Gründen problematisch. Sie können beim Fliegen damit kollidieren. Auch wenn Störche ihr Futter verdauen, kann Lebensgefahr drohen. Gerhard Mayer vom Landsbund für Vogelschutz erklärt, warum: „Störche machen grundsätzlich nicht ins Nest, sondern spritzen ihren Kot über den Rand hinaus.“ Wenn sie ihren Darminhalt in einem Strahl entleeren und dieser eine Stromleitung trifft, könne das zum sofortigen Tod des Tieres führen. Der Experte verweist auf Untersuchungen, wonach ein Viertel aller Jungstörche eines Jahrgangs im In- und Ausland durch Stromtod sterben. Auch in Schwaben kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Störche durch Stromschläge zu Tode, etwa in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen oder in Memmingen.

Wie die Gefahrenstelle entschärft wurde Mayer sagt, auch die wilden Störche vom Augsburger Zoo seien durch Strommasten am Parkplatz gefährdet gewesen. Deshalb freut sich der Vogelschützer sehr über eine neue Initiative, um Gefahrenstellen zu entschärfen. Nach Angaben der Augsburger CSU-Fraktion musste schnell gehandelt werden, bevor der junge Wildstorch im Zoo flügge wurde. Die Stadträte Bernd Kränzle und Günter Göttling hätten zusammen mit den Stadtwerken schnell eine unbürokratische Lösung gefunden. Innerhalb eines Tages seien provisorische Sicherungen – sogenannte Langstabilisatoren – montiert worden. Später sollen an den kompletten blanken Freileitungen dauerhafte Isolierungen installiert werden, so die CSU-Fraktion. Durch diese Maßnahmen könnten auch künftig Wildstörche vor einem verfrühten Tod bewahrt werden.

Wenn Störche koten, kann das für sie gefährlich werden. Bild: Gerhard Mayer

Im Augsburger Umland gibt es bereits an vielen Storchennestern Sicherungen gegen Stromschläge. Dort nehmen die Brutpaare zu. Im Augsburger Stadtgebiet brüten Weißstörche aber noch extrem selten. In diesem Jahr haben sich zwei Paare im Zoo und wenige Meter außerhalb der Zoomauern im Siebentischwald zur Brut niedergelassen. Mit unterschiedlichem Erfolg.

Die Gast-Störche im Zoo konnten ihr Gelege auf einem abgesägten Baumstamm mit komfortabler Nisthilfe ausbrüten. Bei den Wildstörchen außerhalb des Zoos rutschte das selbst gebaute, ungesicherte Nest samt Nachwuchs ab. Die Brut war zerstört. Die Störche zogen ab.

Vogelschützer wünschen sich weitere Nisthilfen

Mayer rechnet damit, dass im kommenden Frühjahr mehr Wildstörche eintreffen, als Nisthilfen vorhanden sind. Er sagt, der Augsburger Zoo und sein Umfeld mit dutzenden Horsten von Graureihern würden auch Wildstörche magisch anziehen. Er appelliert deshalb an die städtische Forstbehörde, noch diesen Herbst den Nistbaum im Siebentischwald mit einer Nisthilfe zu bestücken. Nach seinen Beobachtungen nehmen die vielen Besucher im Zoo die Wildstörche sehr wohl wahr. Auch ohne Ferngläser könne man das Brutgeschäft und die Aufzucht samt Fütterung der wilden Jungstörche gut beobachten. Mayer sagt, „keine vergleichbare Großstadt in Bayern kann das bieten“.

