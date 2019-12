18.12.2019

So wird das Fahrrad wintertauglich

Aktion Experten begutachten die Räder von Schülern der Mittelschule Senden und geben Tipps

Von Angela Häusler

Senden Einen Wintercheck fürs Fahrrad bekamen die Schüler der Sendener Mittelschule. Zumindest die, die auch in der kalten Jahreszeit ihren Drahtesel besteigen, um in die Schule zu fahren.

Friedrich Kohl vom gleichnamigen Fahrradgeschäft in Senden und Mechaniker Philipp Kaminski nahmen die Räder unter die Lupe, die ihnen die Schüler an diesem Vormittag in der Aula vorbeibrachten. Und prüften sie auf die wichtigsten Sicherheitsfaktoren für den Winter.

„Die richtigen Reifen sind das A und O“, erklärte Kohl über die Radel-Voraussetzungen. Reifen mit schwachem Profil seien gerade bei Matsch und Glätte eine große Gefahrenquelle. Zweites Kriterium in der dunklen Jahreszeit ist die Fahrrad-Beleuchtung. „Da reicht eben der helle Kopf alleine nicht mehr“, scherzte Kohl. Nicht zuletzt sorge auch die richtige Kleidung im Winter für mehr Sicherheit auf dem Rad.

Kleine Mängel behoben die beiden Fachleute direkt, andere schrieben sie für die Fahrrad-Besitzer auf, damit die wegen der Probleme möglichst bald aktiv werden. Der zehnjährige Serhat etwa wusste gleich, was seinem Rad noch fehlt: „Eine Lampe, die kaufen wir noch“, erklärte er. „Das ist eine super Geschichte für die Schüler“, fand Schulleiterin Birgit Plechinger. Hintergrund ist eine Aktion des Landratsamts Neu-Ulm, an der sich die Schule dieses Jahr beteiligt: Winterfahrradchecks für Schüler können sich Schulen vom Amt mit bis zu 500 Euro fördern lassen.

Weitere Aktionen hat die Schule derzeit schon in Planung, denn sie will sich um ein Qualitätssiegel des bayerischen Kultusministeriums bewerben und eventuell im kommenden Jahr am Landesentwicklungsprogramm „Gute gesunde Schule“ teilnehmen. Dazu gehört es, Aktivitäten in verschiedenen Schulbereichen, vom Anti-Mobbing-Training bis zur Gesundheitsförderung, zu unternehmen, so Plechinger. Doch auch in Sachen Radfahren steht noch ein Vorhaben an: ein spezielles Fahrrad-Training mit Fahrsimulator, bei dem das Radeln unter erschwerten Bedingungen getestet werden kann.