So wirkt sich die umstrittene Tarifreform aus

Ich schließe mich der Kritik an.

Wir wohnen an der ehemaligen Grenze von Zone 10 zu Zone 20 und sind Gelegenheitsfahrer.

Was uns die Tarifreform gebracht hat? Die Anfreundung mit Taxi fahren und Parkplatzsuche mit unserem eigenen Auto, denn es macht sehr wohl einen großen Unterschied ob man zu zweit oder zu dritt den doppelten Preis für die selbe Strecke zahlt. Kurzticket bringt uns nicht bis in die Innenstadt und kann ausschließlich am Automaten gekauft werden, was gerade wenns knapp wird unvorteilhaft für den Kunden ist.

Gilt es nicht in Zeiten von Abgasskandalen und Fahrverboten den ÖPNV attraktiver gerade für Gelegenheitsfahrer zu machen? Die AVV sollte die Preise für eine Fahrt in die Innenstadt wieder senken, denn das Ziel ist doch, die Innenstadt vom Autos und Abgasen zu befreien, oder?

