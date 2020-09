Söders Millionen für Augsburg: Geld allein schafft keine neuen Jobs

Plus Markus Söder schnürt ein Paket von 100 Millionen Euro, das der Wirtschaftsregion Augsburg auf die Sprünge helfen soll. Vom Geld allein hängt der Erfolg jedoch nicht ab.

Augsburg ist ein Produktionsstandort, der in einer Krise steckt. Es gab in der Vergangenheit bereits strukturelle Probleme, die durch die Corona-Pandemie allerdings noch verstärkt wurden. Große Firmen planen einen massiven Stellenabbau. Wenn jetzt viele Mitarbeiter ihre Stelle verlieren, ist dies immer ein ganz persönliches Schicksal.

Es ist das richtige Signal, dass der Freistaat die Region Augsburg mit einem großen Förderprogramm unterstützt. Mit den versprochenen 100 Millionen ist zunächst kein Arbeitsplatz gerettet. Es ist aber davon auszugehen, dass mit dem Geld aus München der technologische Wandel besser vollzogen werden kann. Vieles wirkt zum jetzigen Zeitpunkt noch abstrakt. Die von der Politik angesprochene Förderung der Künstlichen Intelligenz erschließt sich für viele Betrachter nicht auf Anhieb.

Vereinfacht gesagt, geht es aber darum, dass die Forschungseinrichtungen am Standort wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, die sich dann in der Wirtschaft effektiv umsetzen lassen - und am Ende auch für Jobs sorgen sollen. Der Ball liegt jetzt bei Forschern, Ingenieuren und Professoren. Das Wirtschaftsgespräch im Augsburger Rathaus brachte daher noch keine konkreten Ergebnisse. Die Forschungseinrichtungen wissen nun aber, dass auf ihrer Arbeit hohe Erwartungen ruhen. Es muss ein Ansporn sein, keine Last.

