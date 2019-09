12:10 Uhr

Sohn des Nachkriegs-OB kehrt mit 97 Jahren nach Augsburg zurück

Ralph A. Dreike, Sohn des Nachkriegs-OB Ludwig Dreifuß, lebt seit 1938 in den Vereinigten Staaten. Er floh damals aus Nazi-Deutschland. Jetzt kehrte er zurück.

Von Miriam Zissler

Ein wenig muss Ralph A. Dreike nach den richtigen Worten suchen. Deutsch ist zwar seine Muttersprache, aber seit vielen Jahrzehnten spricht er vor allem Englisch. Gemeinsam mit seinen vier Töchtern Marianne Saneinejad, 64, Rosemary Mark, 61, Anita Lischak, 57, Elizabeth Almer, 53, und Enkelin Sheela Saneinejad, 31, hat er sich auf den Weg nach Augsburg gemacht. Es war sein Wunsch.

Eigentlich war die Reise nicht geplant, zu weit, zu beschwerlich für Ralph A. Dreike, wie seine Angehörigen befanden. Aber als er vor sechs Wochen Elizabeth Almer anrief und sie direkt fragte, wann sie denn jetzt nach Augsburg fahren würden, konnte sie ihm den Wunsch nicht abschlagen. Gemeinsam sind sie schon oft da gewesen. Ralph A. Dreike, dessen Vater der erste Oberbürgermeister Augsburgs nach dem Zweiten Weltkrieg war, hat seine Eltern hier besucht. Leben wollte er hier, nach all dem, was er in Deutschland erlebte, allerdings nicht mehr.

In Augsburg angefeindet, beleidigt und gemieden

Mit den Erinnerungen kommt auch die deutsche Sprache wieder zurück. Der 97-Jährige erzählt von seinen Erlebnissen in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Zeit, in der er viel ertragen musste. Sein Vater Ludwig Dreifuß arbeitet in Augsburg als Rechtsanwalt. Aufgrund seines jüdischen Glaubens wird er 1933, 1934 und 1938 in Haft genommen. Das spricht sich in seiner nahe gelegenen Schule schnell herum. Sein Vater sitzt im Katzen-stadel ein, im Amts- und Landgerichtsgefängnis, wo sich heute das Verwaltungsgebäude an der Blauen Kappe befindet. Ralph A. Dreike wird angefeindet, beleidigt und gemieden. „Als ich ins Plärrerbad gehen wollte, haben sie mich wieder weggeschickt.

Weil ich doch der Sohn vom Dreifuß war, der im Gefängnis sitzt“, berichtet er. Selbst seine damalig beste Schulfreundin Uschi steckte ihm in den Jahren des aufkommenden Antisemitismus einen Zettel ins Erdkundebuch, worauf steht, dass sie ihn nun leider nicht mehr treffen dürfe. Das Papier hat er noch heute, die frühere Schulfreundin kann er trotz aller Recherchen aber nicht mehr ausfindig machen. Er machte auch gute Erfahrungen mit Augsburgern, die in dieser Zeit zu ihm standen. Sein Freund Herbert Kratz und seine Mutter etwa, die ihn mit ins Landhaus nahmen. „Dort haben wir gespielt. Sie haben mich aber auch auf die Jagd mitgenommen und ich war im Hochsitz mit dabei, als ein Hirsch erlegt wurde“, erinnert er sich. Das Fleisch wurde an ein Restaurant am Königsplatz verkauft, das es heute nicht mehr gibt.

Ralph A. Dreike (Zweiter von rechts) bei seiner Überfahrt 1938 in die Staaten.

Als sich die Lage in Deutschland zuspitzte, schickte ihn sein Vater 1938 in die Vereinigten Staaten zu seiner Cousine nach Kalifornien. Für den 15-jährigen Ralph A. Dreike war es eine aufregende Schiffsreise in ein unbekanntes Land. „Ich kannte Amerika nur aus den Karl-May-Büchern.“ Der Augsburger nahm in seiner neuen Heimat alle Möglichkeiten wahr, die sich ihm boten. „Ich war froh, dass ich von Nazi-Deutschland weg war.“ Er schloss die High School ab, ging zur Armee und wurde amerikanischer Staatsbürger.

„Ich bin ein Amerikaner geworden. Ich bin dankbar, dass sie mich aufgenommen haben.“ Während er in einer sicheren Umgebung zum jungen Mann heranwuchs, brach in Europa der Zweite Weltkrieg aus. Im Februar 1945 wurde sein Vater Ludwig Dreifuß in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Am 11. Juni 1945 schrieb er seinen Sohn einen Brief aus dem KZ, in dem er sich zu dem Zeitpunkt noch aufhielt, weil es keine Transportmöglichkeiten nach Deutschland gab. Er mache sich große Sorgen um die Mutter, von der er seit Monaten nichts mehr gehört habe. Diese Ungewissheit zermürbe ihn. Aber nach dem Krieg hoffe er auf eine bessere Zukunft.





Die Mutter schrieb Ralph A. Dreike, der seinen Namen amerikanisiert hat, im Juli, nachdem sie wieder mit dem Vater vereint ist, dass sie in den vergangenen sieben Jahren viel durchgemacht hätten, seit er das Land verlassen hat. Die Trennung sei hart für die Familie gewesen, aber, so schrieb sie ihrem Sohn, sei er in dieser Zeit 1000 Mal besser in den Staaten aufgehoben gewesen, in Sicherheit. Nach Kriegsende kehrte Dreifuß als einziger Überlebender von vier Geschwistern nach Augsburg zurück. Dank seines Einsatzes bei der Armee konnten sich die Eltern und ihr Sohn noch im selben Jahr in die Arme schließen, als er für einen kurzen Aufenthalt nach Deutschland kam.

Vater Ludwig Dreifuß wurde am 1. September 1945 kommissarischer OB

Ludwig Dreifuß wurde am 1. September 1945 von der amerikanischen Militärregierung zum kommissarischen Oberbürgermeister der Stadt Augsburg ernannt, was er bis 1946 blieb. Danach erreichte die CSU die Mehrheit im Stadtrat und Sozialdemokrat Dreifuß war bis zum Jahr 1948 zweiter Bürgermeister nach dem dann regierenden Oberbürgermeister Otto Weinkamm. „Als mein Vater zurückkehrte, war er einer von 25 Juden, die in Augsburg lebten“, sagt Rosemary Mark. Dreifuß und seine Frau blieben. Überlegungen das Land zu verlassen, gab es laut seines Sohns nicht. Er blieb aber in Amerika. Als Oberstleutnant beendete er seinen Dienst in der Armee, studierte Pharmazie an der Berkeley University und absolvierte seine praktische Ausbildung zum Apotheker in San Francisco. 1952 heiratete er seine Frau Ruth. Ruth Mendel war mit ihren Eltern 1933 von Berlin in die Niederlande emigriert, 1935 ging es nach Toronto in Kanada. Sie lernte ihren späteren Mann 1951 in San Francisco auf einer Party kennen. Sie haben sechs Kinder und zwölf Enkel. Sheela Saneinejad lebt in Berlin. Eine weitere Enkelin, Ariel Mark, lebte ebenfalls bereits dort.

Ralph A. Dreike mit seiner Frau Ruth. Sie starb 2008.

Sie empfinden keine Verbitterung gegenüber Deutschland. Ralph A. Dreike hat das Land schon oft mit seinen Kindern bereist, seine Eltern besucht. „Wir sind mit deutschen Eltern aufgewachsen, mit belegten Broten, Sauerkraut… Wir kennen das hier alles“, sagt Elizabeth Almer. Im Ruhestand zogen seine Eltern nach Murnau, wo der Vater 1961 starb. Seine Mutter verbrachte ihren Lebensabend in einem Altenheim in Stadtbergen. Sie starb 1981.

Ralph A. Dreike kommt gerne nach Augsburg. „Hier will ich meiner Familie meine Wurzeln näherbringen und gemeinsame Erinnerungen mit nach Hause nehmen.“ Ein Besuch der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt war ihm wichtig. „Ich mag Weißwürste und auch Kartoffelsalat.“ Ein Empfang der Familie im Fürstenzimmer des Rathauses stand ebenso auf dem Programm, wie der Besuch des Familiengrabes in Murnau, die Augsburger Synagoge, das Jüdische Museum und die Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße, die an den Vater, Groß- und Urgroßvater erinnert.

Seine Töchter und Enkelin sind für den 97-Jährigen ein Rückhalt bei seiner Reise in die Vergangenheit. Wenn er 100 Jahre alt wird, werden sie wieder zu Besuch kommen, sind sie sich einig. Dazu sagt Ralph A. Dreike nichts. Er lächelt.

