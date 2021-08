Sommer am Kiez 2021 in Augsburg: Programm und Line-up des Festivals

Trotz Pandemie kann in diesem Jahr das Sommer am Kiez in Augsburg stattfinden. Wir haben alle Infos zum Programm und Line-up für Sie.

Das "Sommer am Kiez" Festival findet 2021 auf dem Gaswerk-Gelände statt und nicht wie bisher auf dem Helmut-Haller-Platz. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, welche Bands beim "Sommer am Kiez" 2021 zu Gast sein werden, welche Termine Sie im Auge behalten sollten und wo Sie die Tickets für die verschiedenen Live-Konzerte kaufen können.

Sommer am Kiez 2021 in Augsburg: Termine

Wie der Name es verspricht, findet das Augsburger Festival im Sommer an den Wochenenden zwischen dem 16. Juli und dem 21. August statt. Zu beachten ist, dass sich die Adresse in diesem Jahr geändert hat: Das SAK 2021 findet auf dem Gaswerk Gelände (Am Alten Gaswerk 1, 86156 Augsburg) statt. Wenn Sie bereits ein Ticket für das vergangene Jahr gekauft haben, so behält es auch in diesem Jahr seine Gültigkeit.

Sommer am Kiez 2021 in Augsburg: Programm und Line-up

Alle Bands und Interpreten, die im vergangenen Jahr beim 5. Sommer am Kiez in Augsburg hätten dabei sein sollen, sind auch in diesem Jahr dabei. Die einzige Ausnahme stellt Hans Söllner dar, für den kein Ersatztermin gefunden werden konnte. Sollten Sie ein Ticket für seine Show erworben haben, können Sie den Veranstalter kontaktieren und das Ticket gegen einen Gutschein oder Merchartikel eintauschen.

Hier präsentieren wir Ihnen das Line-up und das gesamte Programm für das Sommer am Kiez 2021 im Überblick:

Freitag, 16.07.2021, ab 18.30 Uhr

Dritte Wahl

Massendefekt

Samstag, 17.07.2021, ab 18.30 Uhr

Dritte Wahl

ZSK

Sonntag, 18.07.2021, ab 18.30 Uhr

Eisbrecher

Samstag, 24.07.2021, ab 18.30 Uhr

The O'Reillys and the Paddyhats

Sonntag, 25.07.2021, ab 18.30 Uhr

Grossstadtgeflüster

Freitag, 30.07.2021, ab 18.30 Uhr

Knorkator

Samstag, 31.07.2021, ab 18.30 Uhr

Turbobier

Rogers

Freitag, 06.08.2021, ab 18.30 Uhr

Versengold

Samstag, 07.08.2021, ab 18.30 Uhr

Anthony B

Freitag, 13.08.2021, ab 18.30 Uhr

Betontod

Samstag, 14.08.2021, ab 18.30 Uhr

Kadavar

Freitag, 20.08.2021, ab 18.30 Uhr

Sondaschule

Samstag, 21.08.2021, ab 18.30 Uhr

BAROCK: The AC/DC Tribute Show

Anreise zum Festivalgelände: Wie kommt man am besten zum Sommer am Kiez?

Für die Anreise zum Festival bzw. den einzelnen Konzerten haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Für Bahnreisende ist das Gelände vom Oberhausener Bahnhof in etwa zehn Minuten zu Fuß zu erreichen. Die Straßenbahnlinie 2 hält dort ebenfalls - einfach an der Haltestelle Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz aussteigen. Sollten Sie lieber mit dem Auto fahren oder sich vom Bahnhof aus vom Smartphone leiten lassen wollen, dann können Sie diese Adresse eingeben: Gaswerk Augsubrg, Am Alten Gaswerk 1, 86156 Augsburg. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Tickets: Wo kann ich Karten für das Sommer am Kiez kaufen?

Über diesen Link gelangen Sie direkt zur Homepage der Veranstalter, wo sie Tickets im Vorverkauf erwerben können. Darüber hinaus gibt es Karten unter anderem auch bei Eventim. (AZ)