Sommer in Augsburg: Freibäder jubilieren über Besucherzahlen

Der Sommer lädt und lud zum Baden in Augsburg ein. Zum Ergebnis des „Jahrhundertsommers 2003“ fehlt aber noch ein Stück. Was auffällt: Ein Bad holt auf.

Von Michael Hörmann

Wie lässt sich der Erfolg eines Sommers in Augsburg messen? Da mag es mehrere Gradmesser geben. Der eine zählt die Zahl seiner Biergartenbesuche, der andere erinnert sich an unzählige Abstecher ins Freiluftkino. Ganz offiziell sind Zahlen, die die Stadt Augsburg jedes Jahr zum Besuch in den städtischen Freibädern liefert. Das tut sie auch für den Sommer 2018, wobei die Badesaison noch nicht mal abgeschlossen ist. Was bislang an Zahlenmaterial vorliegt, macht eines deutlich: Was muss das doch für ein toller Sommer in diesem Jahr gewesen sein!!!

Bis Ende August wurden im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe insgesamt 272568 Besucher gezählt. Diese exakte Zahl beruht auf einer elektronischen Erfassung an den Kassensystemen. Wer als Dauerkarteninhaber ein Bad besucht, wird jedes Mal gezählt. Abgerechnet werden erst noch die Einnahmen, die die Stadt aus dem laufenden Betrieb der Bäder erzielt. Ein Betrag von einer halben Million müsste erreicht werden. Zum Vergleich: 430000 Euro an Eintrittsgeldern waren es im Vorjahr bei 222000 Besuchern.

Der Bade-Sommer 2018 rückt bei den Zahlen etwas an den „Jahrhundertsommer 2003“ heran. Ein Zahlenvergleich macht deutlich, was vor 15 Jahren los gewesen sein muss: Es kamen damals fast 365000 Besucher in die städtischen Bäder. Mit Schaudern und Frösteln denken wir andererseits an den Sommer 2014 zurück. Nicht mal 138000 Besucher wurden vor vier Jahren gezählt. Diese Zahl wird in diesem Jahr folglich verdoppelt.

In der Statistik der Stadt gibt es auch eine Besonderheit: Das Fribbe, das in früheren Jahren im Schatten des Familienbads und Bärenkellerbads stand, holt gewaltig auf. Im August hatte das Bad im Vergleich den besten Besuch. Sportreferent Dirk Wurm glaubt, den Grund dafür zu kennen: „Dass das Fribbe mit über 36000 Badegästen im August an der Spitze steht, ist eindeutig der neuen Attraktion des Freischwimmbeckens samt Rutsche zu verdanken.“ Familienbad und Bärenkellerbad lagen im August übrigens mit etwas mehr als 34500 Besuchern nahezu gleichauf.

Der Badebetrieb in den allen drei Freibädern endet am Sonntag, 9. September. Bereits geschlossen ist das kleine Lechhauser Bad. Da hier kein Eintritt verlangt wird, tauchen die Besucher auch nicht in der offiziellen Statistik auf. Wer öfters am Lechhauser Bad im Sommer 2018 vorbeigekommen ist, hat aber zweifellos registriert, dass auch hier jede Menge los gewesen ist.

