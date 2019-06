22:40 Uhr

Sommernächte: Mia heizen auf dem Ulrichsplatz ein

Am Samstagabend ist es auf der Festzone knallvoll. Das tut der guten Laune aber keinen Abbruch. Der Topact aus Berlin spielt frechen Elektropunk.

Von Fridtjof Atterdal

Mit ihren beliebten Songs aber auch völlig neuen Kompositionen haben Mia am Samstagabend den Platz vor St. Ulrich zum Beben gebracht. Der Top-Act der Augsburger Sommernächte mit Sängerin Mieze Katz verbreitete mal laut, mal nachdenklich gute Laune und brachte das Publikum mühelos zum Mitklatschen und Tanzen.

Wem es vor der Bühne zu hektisch zuging, genoss den frechen Elektropunk einfach am Rand der Maximilianstraße an einem der vielen Freiflächen. „Bye bye Märchenprinz“ sang Mieze bei ihrem noch unveröffentlichten Song zum Thema „Enttäuschung“ oder „Von guten Möglichkeiten, wenn die Täuschung vorbei ist.“ In rosa Stiefeln, einem knalligen Blumenkleid und hautfarbenen Kniebandagen zelebrierte die Sängerin das Thema Freundschaft, indem sie spontan einige junge Leute auf die Bühne holte, mit denen sie einen wilden Tanz aufführte.

Besucher finden die Sommernächte großartig

„Ein super geiles Konzert“, befand Hans-Christian Kölln, der mit seiner Begleiterin bei einer eisgekühlten Flasche „Ca dei Frati“ die Vorstellung verfolgte. „Ich wohne in der Nähe und finde die Sommernächte großartig“, so der Besucher. Vor allem die Illumination von St. Ullrich bei Dunkelheit fand der Besucher traumhaft. „Ich gehe heute nirgendwo mehr hin, ich bleibe hier den ganzen Abend sitzen“, prophezeite er und goss sich ein weiteres Glas Weißwein ein.

„Wir haben gerade diskutiert, wer das auf der Bühne eigentlich ist“, gesteht Peter Howe, der mit seiner Begleitung aus Donauwörth zu den Sommernächten gekommen ist. „Mia? Ja, habe ich glaube ich schon mal gehört.“ Aber auch diesen Besuchern gefällt die Musik.

Am letzten Abend der Sommernächte ist es in der Innenstadt so voll, dass man teilweise nur noch in Tippelschritten vorwärts kommt. Der guten Laune tut das keinen Abbruch. Weiterhin fröhlich und friedlich vermeldet dann auch die Polizei. Gerade mal drei Schlägereien und einige verbale Auseinandersetzungen habe es am Freitagabend gegeben, berichtet Einsatzleiter Robert Kühnel – eine geringe Zahl angesichts der Besuchermassen. Auch die Rettungskräfte vermelden einen „relativ ruhigen“ Abend.

