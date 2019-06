Sommernächte stehen der Stadt gut zu Gesicht

Drei Tage lang war in der Stadt ein ganz besonderer Geist zu spüren. Auch so eine fröhliche Feier prägt das Image der Friedensstadt Augsburg.

Augsburg kann feiern. Wer sich da noch nicht so sicher war, dürfte nach diesen Sommernächten klarer sehen. Die Innenstadt barst schier vor Menschen, und alle wollten nur fröhlich sein und ihren Spaß haben. Das Programm war spannend und abwechslungsreich, das gastronomische Angebot abseits von Pommes und Bratwürstel hochwertig und die unzähligen Helfer und Einsatzkräfte waren offenkundig bemüht, der guten Stimmung keinen Dämpfer zu verpassen. Man sah sogar Einsatzteams der Polizei, die mit einem breiten Grinsen in Gesicht in der Menge mitschwammen und ganz offensichtlich jede Menge Spaß hatten. Die Feierkultur ist in Augsburg ausgeprägt und die Augsburger lieben ihre Feste.

Und mittlerweile haben die beteiligten Organisationen auch eine große Routine entwickelt, um derartige Großveranstaltungen reibungslos abzuwickeln. Diesen „Geist“, der während so eines Festes in der Stadt herrscht, sollte man sich vor Augen halten, wenn das nächste Mal wieder diskutiert wird, ob es das alles braucht. Ob so ein Fest die Kosten und den Aufwand wert ist. Es hat etwas von „Brot und Spiele“. Die Augsburger sind geduldig, wenn in ihrer Stadt mal wieder Baustellenchaos herrscht, wenn Projekte mal wieder ein bisschen länger dauern. Dafür können sie dann von ganzem Herzen Feiern, wenn die Zeit dafür ist. Ein derart fröhliches und friedliches Fest wie die Sommernächte steht Augsburg gut zu Gesicht.

Themen Folgen