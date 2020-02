06:00 Uhr

Sorge wegen Coronavirus: Fachmesse Grindtec bleibt umstritten

Plus Die Messe Grindtec in Augsburg erhitzt die Gemüter. Die Veranstalter begründen, warum eine Absage derzeit kein Thema ist. Einzelne Aussteller verstehen dies nicht.

Von Michael Hörmann

Die Fachmesse Grindtec ist eine Veranstaltung, die in der Vergangenheit in erster Linie die Vertreter der Schleiftechnikbranche interessiert hat. Und dies aus gutem Grund: Die Grindtec , die im Turnus von zwei Jahren in Augsburg stattfinden, gilt als Weltleitmesse. In diesem Jahr wird die Grindtec zu einer Veranstaltung, über die in der Öffentlichkeit heftig diskutiert wird. Wegen des Coronavirus wächst die Sorge der Bürger, zumal 63 chinesische Ausstellerfirmen in Augsburg neben zahlreichen Besuchern aus China erwartet werden. Der Veranstalter sieht derzeit keinen Anlass, die Messe abzusagen. Einzelne Aussteller sehen es anders.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Grindtec und Coronavirus: So sieht es der Veranstalter Veranstaltet wird die Grindtec vom Unternehmen Afag , das in Augsburg unter anderem für die Organisation der Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) zuständig ist. Die Afag-Geschäftsführer Henning Könicke und Thilo Könicke haben auf der Internetseite der Grindtec direkt Stellung zum Coronavirus bezogen. Es heißt wörtlich: „Die aktuelle Situation erfordert einen besonnenen Umgang mit einem sehr emotional besetzten Thema. Wir stehen im ständigen Austausch mit den zuständigen Behörden, bereiten uns gewissenhaft vor und sind auf die aktuelle Lage eingestellt.“ Deswegen habe man in enger Abstimmung mit Partnern und Unterstützern die Entscheidung getroffen, die Grindtec wie geplant durchzuführen. Uniklinik und Stadt Augsburg haben sich gewappnet für den Notfall. Die GrindTec ist eine internationale Fachmesse für Schleiftechnik. Bild: Judith Roderfeld Die Geschäftsführer sagen ferner: „Wir gehen nicht leichtfertig mit dieser Situation um und beobachten aktuelle Entwicklungen. Sollte sich die Situation verändern und von offiziellen Seiten eine andere fachliche Einschätzung erfolgen, würden wir auf die dann neue Lage eingehen.“ Zitiert werden auf der Internetseite Stimmen von teilnehmenden Ausstellern. Marcus Steudel , Vertriebsleiter der Firma Schneeberger Maschinen aus Weissach ( Baden-Württemberg ), sagt: „Wir sind überzeugt, dass die von der Messeleitung, in Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen und dem Robert Koch-Institut getroffen zusätzlichen Hygiene-Maßnahmen ausreichen, eine erfolgreiche Messe ohne überhöhtes Risiko zu gewährleisten.“ Grindtec und Coronavirus: Kritik kommt von Ausstellern 670 Aussteller waren angemeldet. Zehn Absagen gibt es unterdessen. Ein Aussteller, der sich namentlich nicht zitieren lassen möchte, hat sich an unsere Redaktion gewandt. Er befürchtet, dass die Grindtec unter den jetzigen Gegebenheiten ein Reinfall wird: „Unabhängig von der gesundheitlichen Situation ist der wirtschaftliche Schaden längst eingetreten. Ein Umfrage bei unseren Kunden hat gezeigt, dass viele Kunden mitgeteilt haben, sie werden aufgrund der aktuellen Situation nicht kommen.“ Der Aussteller schlägt vor, die Messe um zwei Monate zu verschieben. Die Wirtschaft ist längst betroffen. Dies ist auch in Augsburg zu spüren. Ebenfalls ohne Namensnennung äußert sich ein Angestellter einer Ausstellerfirma. Er sagt: „In Frankfurt und Köln , wurden am Dienstag die Messen Light + Building sowie die Eisenwarenmesse abgesagt beziehungsweise verschoben, wohl weil man auch zu der Ansicht gekommen ist, dass die Sicherheit der Menschen an erster Stelle stehen sollte.“ Das müsse auch in Augsburg gelten. Lesen Sie dazu den Kommentar: Corona: Mehr Gelassenheit in Augsburg wäre hilfreich Einen aktuellen Live-Blog zu mit allen wichtigen Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie hier. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen