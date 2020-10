vor 32 Min.

Sozial-Fraktion beantragt Zuschuss für neues Affengehege im Zoo

Der Augsburger Zoo braucht Geld, um Tierschutzvorgaben im Schimpansengehege zu erfüllen. Die Sozialfraktion hat jetzt einen Zuschuss bei der Stadt beantragt.

Die Sozial-Fraktion von SPD und Linken hat für den Ausbau des Schimpansengeheges im Augsburger Zoo einen städtischen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 500.000 Euro beantragt. Der Hilferuf von Direktorin Barbara Jantschke sei eindeutig und klar gewesen, so Stadträtin Anna Rasehorn. Der Zoo sei die besucherstärkste Einrichtung mit immer neuen Besucherrekorden vor der Corona-Pandemie.

Augsburger Zoo muss Tierschutzauflagen erfüllen

Der Zoo habe in den letzten Jahren auch alles getan, um die strengen Tierschutzauflagen zu erfüllen. Dass die Pandemie jetzt bei der notwendigen Modernisierung des Schimpansengeheges einen Strich durch die Rechnung macht, sei bedauerlich. Weil er alleine die notwendigen Kosten nicht mehr stemmen könne, sei er auf den Zuschuss der Stadt angewiesen. Stadtrat Christian Pettinger (ÖDP) sieht die Haltung von Großtieren in Zoos generell kritisch, da man wirklich artgerechte Verhältnisse in der Gefangenschaft selten erreichen könne. Wenn der Zoo aber bereits Schimpansen halte, müsse für die Tiere zumindest ein "verantwortbarer Zustand" erreicht werden. (eva)

