12.03.2021

Sozialfraktion fordert Ende der Maskenpflicht in Augsburgs Innenstadt

Plus SPD und Linke wollen die Maskenpflicht in der Augsburger Innenstadt abschaffen. Im Freien halten sie die Ansteckungsgefahr für gering. Die Stadt sieht das nicht so.

Die Sozialfraktion aus SPD und Linken fordert ein Ende der Maskenpflicht in der Innenstadt. Das Ansteckungsrisiko im Freien, so Fraktionschef Florian Freund, sei erwiesenermaßen relativ gering. Gleichzeitig hielten sich aktuell sehr wenig Menschen in der Innenstadt auf.

Maskenpflicht in Augsburg: "Aufenthaltsqualität leidet massiv"

"Damit ist fraglich, ob überhaupt noch eine rechtliche Grundlage für diese Anordnung vorliegt. Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt leidet allerdings massiv unter der Maßnahme", so Freund. Einzelhändler, die sich große Mühe gäben, Click-and-Meet-Konzepte umzusetzen, hätten kaum Kunden. "Eine Aufhebung der Maskenpflicht würde den Bummel durch die Innenstadt und den Besuch der Geschäfte wieder deutlich erleichtern und damit wesentlich attraktiver machen", so Freund. Dies komme dem Handel zugute und sichere Arbeitsplätze, so Freund nach einem Gespräch mit der Unternehmerinitiative "Zukunft in Not".

Zudem fordert die Sozialfraktion Öffnungsstrategien für Handel und Kultur. Das Gesundheitsamt müsse nach einem Jahr Pandemie Daten darüber haben, wo Ansteckungen stattfinden und wo nicht, so Stadträtin Tatjana Dörfler. Die Sozialfraktion weist darauf hin, dass auch der Augsburger Landrat Martin Sailer (CSU) zuletzt Lockerungen gefordert hatte. "Die differenzierte Herangehensweise, wie es der Landrat von Augsburg macht, würden wir uns auch von unserer Oberbürgermeisterin wünschen", so Freund.

Das Gesundheitsamt hatte die Maskenpflicht in der Innenstadt zuletzt damit begründet, dass es neben der Ansteckungsgefahr durch Aerosole, die im Freien wohl deutlich geringer ist als in geschlossenen Räumen, nach wie vor die Gefahr einer Ansteckung durch Tröpfchen gebe. Diese unter Umständen virenhaltigen Speicheltröpfchen werden etwa beim Sprechen ausgestoßen und können bei zu wenig Abstand zu einer Ansteckung führen. Hier seien Masken ein guter Schutz. Der Inzidenzwert lag am Freitag in Augsburg bei etwa 70, nachdem er eine Woche zuvor bei rund 50 lag. Ab einem Wert von 100 gelten wieder deutlich verschärfte Regeln.

