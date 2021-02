vor 2 Min.

Sozialfraktion fordert kostenloses Taxi zum Augsburger Impfzentrum

Das Augsburger Impfzentrum befindet sich in einem Bürogebäude auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal.

Plus Die Sozialfraktion im Augsburger Stadtrat fordert kostenlose Taxifahrten zum Impfzentrum. Das Gebäude sei für viele ältere Menschen nicht gut genug erreichbar, so die Kritik.

Von Jörg Heinzle

Die Impfung von über 80-Jährigen im Augsburger Impfzentrum ist angelaufen. In dieser Woche sollen rund 200 Seniorinnen und Senioren pro Tag gegen das Coronavirus geimpft werden. Die größte Oppositionsfraktion im Augsburger Rathaus lobt jetzt den Start des Impfzentrums, fordert aber eine bessere Erreichbarkeit. Florian Freund, Chef der Sozialfraktion aus SPD und Linkspartei, sagt, der Ablauf im Impfzentrum sei vom Betreiber, dem privaten Rettungsdienstanbieter Bäuerle Ambulanz, "hervorragend" organisiert. Er kritisiert aber: "Große Schwierigkeiten haben immer noch die angeschriebenen Personengruppen ab 80 Jahren, ins Impfzentrum zu gelangen." Ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, hätten Probleme, das auf dem früheren Areal des Computerherstellers Fujitsu gelegene Zentrum zu erreichen. Dies müsse, so Freund, "schnellstmöglich" behoben werden.

Weg zum Impfzentrum in Augsburg: Sozialfraktion stellt Antrag

Die Sozialfraktion hält einen Hol- und Bringdienst von der nächstgelegenen Bus- oder Tramhaltestelle nicht für ausreichend. Eine Bus- oder Bahnfahrt sei zwar vertretbar, aber sicherer könne die Fahrt mit einem Taxi sein, so der Fraktionschef. "Da gerade diese Personengruppen besonders gefährdet sind, muss möglichst der Kontakt zu anderen Menschen auf dem Weg zur wichtigen Impfung verringert werden."

Die Sozialfraktion hat deshalb beantragt, eine kostenlose Taxifahrt für hilfsbedürftige Menschen, welche einen Impftermin haben, anzubieten. Freund sagt dazu: "Es gibt in Deutschland einige Kommunen, die ein kostenloses Taxi anbieten, zum Beispiel Stuttgart. Die Fahrtkosten übernimmt die Stadt Stuttgart und ermöglicht dadurch den Betroffenen ein sicheres und unbeschwerliches Erreichen des Impfzentrums."

