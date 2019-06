08:00 Uhr

Sozialwohnungen: Thema wird im Stadtrat abgesetzt

Es geht um die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. In Augsburg streitet die Koalition von CSU und SPD über den richtigen Weg. Es gibt Bewegung.

Mit welchen Vorgaben, die die Förderung des sozialen Wohnungsbaus beinhalten, sollen künftig neue Bauprojekte in Augsburg angegangen werden? Darüber ist ein politscher Streit entbrannt, den die SPD angestoßen hat. Sie fordert, dass zwingend eine Quote von 30 Prozent festgeschrieben wird. Laufende Verfahren haben in allen Fällen eine Quote von 20 Prozent. So sieht es beim Vorhaben auf dem früheren Cema-Gelände in Oberhausen aus.

In der Sitzung des Hochbauausschusses am Dienstag war die SPD mit ihrem Vorstoß gescheitert, die Quote jetzt noch nachträglich zu erhöhen. Im Stadtrat am Donnerstag wurde das Thema kurzfristig abgesetzt.

Streit zwischen CSU und SPD: So geht‘s weiter

Nun soll in der nächsten Sitzung des Bauausschusses im Juli ein Konzept vorgelegt werden. „Wir benötigen einen vernünftigen Umgang mit bereits weit fortgeschrittenen Verfahren“, sagte OB Kurt Gribl (CSU). SPD-Fraktionschef Florian Freund dankte Baureferent Gerd Merkle (CSU) für das jetzige Vorgehen. Politisch betrachtet sieht Freund den Kurs der SPD bestätigt, mehr Druck wegen der sozial geförderten Wohnungen aufgebaut zu haben. CSU und SPD betonten, „dass noch nichts ausgekartelt ist“.

Es ist davon auszugehen, dass künftig die neuen Bebauungspläne mit 30 Prozent ausgelegt werden. Bei den jetzigen Verfahren wird wohl nichts geändert. (möh)

