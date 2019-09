vor 20 Min.

Spanisch lernen statt in die Kantine gehen

Die Volkshochschule am Willy-Brandt-Platz startet nächste Woche ins neue Semester. Obwohl es im Programm viele Klassiker gibt, wurden auch wieder neue Angebote aufgenommen. Auch die Lange Nacht an der Bildungseinrichtung gibt es wieder.

Die Volkshochschule startet bald ins neue Semester. Es geht um die Themen Zusammenleben und Zusammenhalten. Für Berufstätige gibt es jetzt mehr Kurse in der Mittagszeit. Was sonst noch neu ist

Die Volkshochschule Augsburg hat im neuen Semester ihr Angebot erneut erweitert. Erstmals gibt es über 4000 Kurse und Veranstaltungen. Als ihren aktuellen Semesterschwerpunkt greift sie das Motto auf, das sich die deutschen Volkshochschulen anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens in diesem Jahr gegeben haben: „Zusammenleben – Zusammenhalten“. Darüber hinaus gibt es auch neue Veranstaltungsformate.

Die Vhs will dieses Motto auf die Stadt beziehen. Den Auftakt bildet daher eine Podiumsdiskussion am Freitag, 20. September, um 19 Uhr mit Gewerkschaftsvertretern, Oberbürgermeister Kurt Gribl, Seniorenbeirat, Stadtjugendring sowie Integrationsbeirat. In einer Reihe von Vorträgen zu Geschichte, Religion und Literatur folgen im Lauf des Semesters Diskussionsveranstaltungen rund um Vielfalt, gesellschaftliche Widersprüche, Ressentiments, Entstehung der Zivilgesellschaft und Parteiengeschichte.

Anmeldungen sind das gesamte Semester über möglich, so lange die Kurse noch nicht begonnen haben und noch Plätze frei sind. Offizieller Semesterstart ist der Montag, 23. September. Einige Highlights der Vortragsreihen im Bereich Gesellschaft und Kultur sind Veranstaltungen zu geopolitischen Konstellationen. Amerikaspezialist Christoph von Marschall hält am Dienstag, 1. Oktober, einen Vortrag über die transatlantischen Beziehungen in der Ära Trump. Der ehemalige Kunstminister Ludwig Spänle spricht über eine Kultur des Hinschauens gegen Antisemitismus am 23. Oktober.

Aus den Reihen „Recht, Geld, Technik und Alltagsfähigkeiten“ werden Abendvorträge mit Tipps und Tricks von Experten zu verschiedensten Lebenslagen und Lebenssituationen stattfinden. Zudem ist „La Luna“ – die Lange Nacht an der Volkshochschule mit kreativen Workshops am Samstag, 23. November, geplant.

Am 30. Januar findet der Augsburger Nachhaltigkeitstalk „Zukunft ohne Plastik“ statt, bei dem plastikfreie Konzepte für die Stadt und die Gemeinschaft entwickelt werden sollen. Die Volkshochschule wirft auch einen Blick in andere Länder. Sie bietet lokale und regionale Führungen, Exkursionen und längere Reisen an, wie etwa nach Indien und auf den Balkan.

Im Bereich Kultur, Kunst und Kreativität gibt es mehr als 200 Kurse – von Literatur und Theater, Fotografieren und Malen bis Bildhauen, Gitarre spielen oder Holzbearbeitung und Schweißen. Im Bereich Gesundheit enthält das Programm neue Trend-Fitnesskurse wie bodyART@Strength auf Basis Chinesischer Medizin oder NY Style Yoga oder Power-Fitness mit H.I.T. und Tabata mit vielen Beats. Ganz neu ist das Motto: Bewegung statt Kantine. Dazu wurde das Angebot an Mittagskursen deutlich ausgeweitet. Den umfangreichsten Bereich machen traditionell die über 600 Sprachkurse von Deutsch über Business English bis seltene Sprachen wie Gebärdensprache, Farsi, Indisch, Altägyptisch und Koreanisch aus.

Die Volkshochschule Augsburg ist auch Prüfungskompetenz-Zentrum für international anerkannte Zertifikate auf allen Niveaustufen. Unterrichtet wird in der Regel nach dem europäischen Referenzrahmen. Neu ist ein anderes Veranstaltungsformat, das den Kreis zur globalen Klimathematik schließt: Ein kostenloser Vortrag findet am Donnerstag, 24. Oktober, in englischer Sprache eines Mitglieds der Gruppe „Climate Reality Project“ statt.

Bei der Vhs ist ein inklusives Programm in einfacher Sprache erschienen. Das im Sommersemester angekündigte Programm in einfacher Sprache für Menschen mit Behinderung wurde veröffentlicht und fand laut Vhs großen Anklang. Mehrere Kursteilnehmende haben sich für Kurse im Herbst angemeldet. (AZ)

Das komplette Programm und Hinweise zur Anmeldung finden sich auf der Homepage der Volkshochschule unter: https://www.vhs-augsburg.de/programm.

