13.05.2019

Spargelweisheiten von der Königin

Beim Maifest auf dem Augsburger Stadtmarkt machte auch „Isabella I.“ aus Schrobenhausen Station und warb für Spargel aus der Region. Ein Experte empfiehlt, wie man das Gemüse zubereiten sollte

Von Fridtjof Atterdal

„Jeder Mund ein Pfund“ – eine einfache Formel wenn es darum geht, wie viel Spargel man für die Familie einkaufen soll. Diese und weitere Weisheiten konnte man am Samstag auf dem Stadtmarkt von Spargelbauer Paul Gamperl und Spargel-Vizekönigin Isabella I. (Isabella Fischer) erfahren. Im Rahmen des Maifests rührten die beiden die Werbetrommel für Spargel aus Schrobenhausen. Die Spargelkönigin ist so etwas wie die Botschafterin für den Schrobenhauser Spargel. Sie wird jedes Jahr neu gewählt und repräsentiert das Anbaugebiet auf Veranstaltungen.

Auch wenn immer wieder Tropfen vom Himmel fielen, war der Stadtmarkt am Samstag gut besucht. Nicht nur die üblichen Stände lockten die Besucher in die Innenstadt, rund um den Maibaum im Bereich des Bauernmarktes hatten die drei Brauereien Riegele, Hasen-Bräu und Thorbräu Stände und Biertische aufgebaut, dazu unterhielten die „Aitinger Hinterdürler“ und die „Siebenbürger Blaskapelle“ die Besucher musikalisch.

Vor dem Stand der Familie Gamperl steht ein Anhänger, auf dem ein „mobiles Spargelfeld“ angelegt wurde. Wie auf dem Acker wurde ein kleiner Erdwall angelegt, aus dem Spargel in verschiedenen Stadien ragt. Auf einer Seite sieht man grünen Spargel, daneben wurde die Erde geöffnet und weiße Spargelstangen kommen zum Vorschein. Ganz rechts steht ein nadeliges Kraut – eine ausgewachsene Spargelpflanze. Paul Gamperl hantiert mit einem Stechmesser und zeigt den Besuchern, wie der weiße Spargel „gestochen“ wird. „Der grüne Spargel wird dagegen nicht gestochen, sondern geschnitten“, erklärt der Landwirt. Grüner und weißer Spargel sind dieselbe Pflanze, nur dass der grüne Spargel an der Sonne gewachsen ist. Deshalb schmeckt er auch etwas intensiver und nussiger. Gamperl empfiehlt, Spargel in der Pfanne zu braten – das schone die Inhaltsstoffe und lauge das Gemüse nicht so aus, wie das Bad im kochenden Wasser.

Spargelkönigin Isabella schätzt besonders weißen Spargel mit einer lila Spitze, „von der Sonne geküsst“, wie sie sagt. Der hat ein wenig Licht abbekommen und ist deshalb noch vitaminreicher als üblicher Spargel. Das ist auch die Qualität, die sie preisbewussten Käufern empfiehlt. Denn egal ob Qualitätsklasse I oder II, es handele sich um die gleiche Pflanze. Die Qualitätsklassen gelten nur „fürs Auge“, wie sie sagt, und sagen nichts über den Geschmack aus. Deshalb seien krumme Spargelstangen, die es oft erheblich preiswerter gibt als Klasse-I-Spargel, genauso lecker. „Nach dem Kochen sind die Stangen wieder gerade, da merkt man keinen Unterschied.“

Isabella würde niemals importierten Spargel kaufen. „Der ist tagelang unterwegs und kann niemals so frisch sein wie regionaler Spargel, der morgens gestochen und dann auf dem Markt oder am Spargelstand verkauft wird“, sagt sie. Zur Aufbewahrung empfiehlt die Spargelkönigin, die Stangen geschält in ein feuchtes Tuch einzuschlagen. „Spargel besteht fast nur aus Wasser und mag es dementsprechend frisch.“ Mehr als zwei Tage soll man das Gemüse nicht liegen lassen.

Fasziniert schauen sich Ludwig (4) und seine Schwester Lennie (7) die Spargelpflanzen auf dem Wagen an. „Ich habe schon mal Spargel gegessen, aber der schmeckt mir gar nicht“, sagt Lennie und verzieht das Gesicht. Die Spargelkönigin in ihrem hübschen Kleid mit der weißgrünen Schärpe findet sie wesentlich interessanter. Ihre Mama Nicole Plettenberg findet das mobile Spargelfeld spannend. „So nah habe ich das noch nie gesehen“, sagt sie.

