10.06.2019

Sparhaushalt für Munningen

Finanzen Die Gemeinde muss für die geplanten Investitionen keine Kredite aufnehmen. Welche Projekte dieses Jahr im einzelnen geplant sind

Von Bernd Schied

Munningen Mit Blick auf die großen finanziellen Herausforderungen in den nächsten Jahren hat der Gemeinderat Munningen in diesem Jahr einen „Sparhaushalt“ verabschiedet. Ausdruck dafür ist der Vermögensetat mit 1,5 Millionen, der um rund 500000 Euro unter dem Ansatz des vergangenen Jahres liegt.

Das Gesamtvolumen des Haushalts umfasst 4,5 Millionen Euro, wovon auf den Verwaltungsteil 2,98 Millionen entfallen. Stabil bleiben die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer, so dass Bürger und Unternehmen in den drei Ortsteilen Munningens nicht mehr zahlen müssen.

Der größte Ausgabeposten im investiven Bereich sind 250000 Euro für die Fertigstellung des neuen Gemeindehauses in Munningen. Dem gegenüber stehen staatliche Zuwendungen in Höhe von 121800 Euro. Für den Aufbau des bereits beschafften Feuerwehrfahrzeuges der Schwörsheimer Wehr muss die Kommune noch 202500 Euro zahlen. 100000 Euro will die Kommune für die Sanierung der Dächer in den Kindergärten ausgeben.

Im Vorgriff auf die umfangreichen Kanalbauvorhaben in der Gemeinde sind für die entsprechenden Befahrungen und die digitalen Bestandspläne in Munningen 85000 Euro und in Laub 18000 Euro in den Etat eingestellt.

Reichlich sprudeln die Steuereinnahmen des Staates. Der Einkommensteueranteil liegt in diesem Jahr bei 1,02 Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen bei 579000 Euro. Hinzu kommt die von der Kommune erhobene Gewerbesteuer mit geschätzten 460000 Euro.

Weiter zurückfahren kann die Gemeinde ihre Schulden. Zum Ende des Jahres sollen es noch 557000 Euro sein, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 317 Euro entspricht. Damit liegt die Kommune deutlich unter dem Landesdurchschnitt für Gemeinden vergleichbarer Größenordnung.

Zum Ausgleich des Haushaltes sind nach Angaben von Matthias Xalter von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen keine Kredite notwendig. Dafür werden allerdings 331000 Euro aus der Rücklage der Gemeinde entnommen, die dann aber immer noch mit rund einer Million Euro gut bestückt ist.

An Zukunftsinvestitionen kündigte Bürgermeister Dietmar Höhenberger die Erweiterung des Wohngebietes „Schwörsheim-Nord“ an. Für Grunderwerb und Erschließung will er dafür in den Jahren 2020/2021 rund 2,2 Millionen Euro ausgeben. 2022 stehe die Sanierung der Hauptstraße in Munningen mit Kosten von rund einer Million Euro auf der Agenda, so der Bürgermeister.

Nähere Informationen zu einem möglichen weiteren Breitbandausbau in der Gemeinde will Höhenberger in der nächsten Gemeinderatssitzung geben. Gegenüber unserer Zeitung sagte er im Nachgang zur Sitzung, dass derzeit alle drei Ortsteile Munningens mit „ordentlichen“ Internetanschlüssen von durchschnittlich 30 M/bits des Anbieters Inexio versorgt seien.

Noch in diesem Jahr soll Höhenberger zufolge die Auftaktveranstaltung zur angestrebten Dorferneuerung in Schwörsheim stattfinden.

Themen Folgen