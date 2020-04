00:30 Uhr

Spaziergänger sollen die Heide schonen

Flanieren abseits der abgesteckten Wege schadet den Pflanzen

In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen zieht es viele Menschen in die Natur. Das sehen die Mitarbeiter des Landschaftspflegeverbands Augsburg mit gemischten Gefühlen. Denn einige Besucher der Königsbrunner Heide im Schutzgebiet Augsburger Stadtwald, halten sich – möglicherweise aus Unkenntnis – nicht an die Regeln und schaden so der Natur.

Um seltene Pflanzen vor Trittschäden zu schützen, haben die Naturschützer das Wegenetz vor einigen Jahren ausgedünnt und mit Holzbalken abgesteckt. Die Mitarbeiter des Landschaftspflegeverbands bitten dringend darum, dass die Besucher auf diesen Pfaden bleiben. Fahrräder sollten nicht mit auf die Heide genommen werden. Am Wasserhausweg stehen Fahrradständer zur Verfügung, ebenso wie Spender und Behälter für Hundekotbeutel. Hunde sollten auf der Heide nur an der Leine geführt werden. Zudem bitten die Landschaftspfleger darum, keine Blumen zu pflücken oder auszugraben. Die Pflanzen sind auf den nährstoffarmen Boden der Heide spezialisiert und würden im heimischen Garten eingehen. (AZ)

Themen folgen