Speedy und Pippilotta müssen auf Stall warten

Neubau auf der Jugendfarm in Pfersee verzögert sich. Der Grund: Erst muss geklärt werden, ob die Stadtauf dem Areal eine Kindertagesstätte errichtet.

Von Andrea Baumann

Pippilotta und Speedy scheinen sich in ihrem Gehege mit Kletter- und Rückzugsmöglichkeiten wohlzufühlen. Seit Kurzem können die beiden Meerschweinchen über eine Röhre selbstständig ins Freie gelangen. Von außen wirkt die Unterkunft in einem ausrangierten Bauwagen reichlich provisorisch. Und sie entspricht auch nicht dem, was sich die Mitarbeiter der Jugendfarm (youfarm) in Pfersee unter artgerechter Tierhaltung vorstellen. Ähnlich sieht es im Kaninchenstall Marke Eigenbau aus: Katharina Dannenbauer, Fachkraft für „tiergestützte Pädagogik“, ist in ihrer Arbeit deutlich eingeschränkt: „Ich kann aus Platzgründen nur mit maximal zwei Kindern in den Stall gehen“, sagt die Erzieherin.

Stiftungsgelder und Sponsoren

Großstadtkindern die Natur näherzubringen ist ein Ziel der Youfarm und ihrer Mitarbeiter. Auf dem großen Gelände in Pfersee-Nord bieten sich hier zahlreiche Betätigungsfelder – angefangen vom Kräutergarten bis zu den Bienenvölkern. Durch das im vergangenen Herbst fertiggestellte 35 Meter lange und elf Meter breite Gebäude sind die Angebote nicht mehr vom Wetter abhängig. Das fast eine Million Euro teure Projekt wurde mithilfe von Stiftungsgeldern und Sponsoren finanziert.

Schafe und Hühner

Ursprünglich sollte in dem Farmhaus auch der Stall integriert werden. Mittlerweile haben die Katholische Jugendfürsorge als Bauherrin und der Förderverein der Jugendfarm einen Bauplatz im Südosten des Areals ins Auge gefasst. „Wir sind gerade mit unserem Arbeitskreis Stallbau am Planen“, sagt Vorsitzender Klaus Meier. Der Architekturprofessor rechnet grob geschätzt mit Kosten in Höhe von rund 250000 Euro. Mit den Details kann er noch nicht dienen. Denn der Bau des Gebäudes, in dem beispielsweise Schafe und Hühner untergebracht werden sollen, ist ins Stocken geraten. Grund dafür ist ein weiteres potenzielles Bauvorhaben: Auf der Suche nach Grundstücken für neue Kindertagesstätten hat die Stadt just die für den Stall vorgesehene Fläche ins Auge gefasst. Momentan steht diese auf der Prioritätenliste für Pfersee an erster Stelle.

Bis geklärt ist, ob die Kita auf das Youfarm-Gelände kommt, heißt es also Abwarten. Der Stallbau sei damit nicht gestorben, versichert Meier. „Wir bekämen in diesen Fall von der Stadt ein anderes Grundstück im Tauschverfahren, das sich nordwestlich des Farmhauses befindet.“ Verzichtet werde auf den Stall keinesfalls, denn Tiere seien ein unverzichtbarer Teil des Konzepts.

Ehrenamtliche gesucht

Ob Pippilotta, Speedy und die Kaninchen den Umzug ins neue Domizil noch erleben? Das vermögen Katharina Dannenbauer und der Youfarm-Chef Frank Helbig nicht zu beantworten. Ihnen liegt jedoch am Herzen, dass es den tierischen Bewohnern trotz der provisorischen Unterkünfte gut geht. Dazu gehören auch Füttern und Ausmisten an 365 Tagen im Jahr. „Wir suchen Ehrenamtliche ab 18 Jahren, die von Samstag bis Montag und an Feiertagen die Tiere versorgen wollen.“ Auch Freiwillige mit einem „grünen Daumen“ seien willkommen, um etwa den Bauerngarten mit Kräutern und Gemüse zu pflegen.

Interessenten können unter den Telefonnummern 0821/20713261 und 0151/ 72305139 oder der E-Mail-Adresse youfarm@kinderzentrum-augsburg.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Näheres zum Programm und den Öffnungszeiten im Internet unter www.youfarm-augsburg.de

