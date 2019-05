00:34 Uhr

Spende fürs Ellinor-Holland-Haus

Wilhelm F. Walz und Cornelie Elsässer (rechts) vom Lions Club Elias Holl spendeten 6000 Euro fürs Ellinor-Holland-Haus. Ellinor Scherer, Kuratoriumsvorsitzende der Kartei der Not, sagt, das Geld wird in die Pädagogik investiert.

Der Lions Club Elias Holl sammelte bei einem Konzert 6000 Euro

Musik ist eine außergewöhnliche Form der Kommunikation: Sie erreicht und berührt fast alle Menschen. Der Lions Club Augsburg Elias Holl mit seiner aktuellen Präsidentin Cornelie Elsässer weiß das. Deshalb veranstaltet er seit längerem Benefizkonzerte für karitative Zwecke.

Dieses Jahr, beim sechsten Konzert, hatte Konzertmeister Wilhelm F. Walz die Solisten Sebastian Berner (Trompete), Nathalie Schmalhofer (Violine), Andreas Schmalhofer (Violoncello) und Karin Kei Nagano (Klavier) nach Augsburg geholt. In der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche spielten sie Werke von Johann Nepomuk Hummel, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Die jungen Künstler bekommen im Rahmen der Konzerte die Möglichkeit, sich einem größeren Publikum zu präsentieren. 6000 Euro kamen zusammen, die Walz und Elsässer an die Stiftung Kartei der Not und hier speziell für das Ellinor-Holland-Haus spendeten. „Uns überzeugt der außergewöhnliche und deutschlandweit einzigartige Ansatz“, so die Lions-Mitglieder.

Ellinor Scherer, Kuratoriumsvorsitzende der Kartei der Not, ist glücklich über diese Zuwendung: „Wir werden das Geld für die pädagogische Arbeit im Ellinor-Holland-Haus verwenden.“ Diese Arbeit habe sich als besonders wertvoll erwiesen: Drei Jahre nach der Eröffnung des Ellinor-Holland-Hauses konnten einige Bewohner ausziehen, sie führen nun wieder ein eigenständiges Leben. Und: „Alle Jugendlichen, die im Haus leben, haben die Schule geschafft und einen Ausbildungsplatz bekommen“, freut sich Ellinor Scherer. (nip)

Themen Folgen