vor 47 Min.

Spender gesucht: Eine Schule kämpft für die krebskranke Lana

Die Klassensprecher der Augsburger Kapellen-Mittelschule werben für die Registrierungsaktion am 22. März in ihrer Turnhalle. Sie hoffen, dass sich bei der Gelegenheit ein Stammzellspender für ihre Mitschülerin Lana findet.

Die elfjährige Leukämiepatientin Lana braucht eine Stammzellspende. Eine Aktion an der Kapellen-Schule in Oberhausen soll helfen, ihren genetischen Zwilling zu finden.

Von Andrea Baumann

Als Lana zum ersten Mal an Blutkrebs erkrankte, war sie neun Jahre alt. Fast zwei Jahre lang nahm die junge Augsburgerin zahlreiche Behandlungen einschließlich Chemotherapie auf sich. Lana und ihre Mutter Julia Sander waren Ende 2019 voller Hoffnung, doch nach nur wenigen glücklichen Wochen kehrte die heimtückische Krankheit zurück. Diesmal ist klar: Um die Leukämie besiegen zu können, benötigt das Mädchen dringend eine Stammzellspende.

Lana hat nur einen Wunsch: Den Blutkrebs zu besiegen. Bild: Julia Sander

Lana wird im Kinderkrebszentrum der Uniklinik behandelt. Wegen ihrer schlechten Blutwerte dürfen Besucher nur mit Schutzkleidung und Mundschutz in ihre Nähe. Julia Sander weicht kaum von Lanas Seite und leidet mit ihrem einzigen Kind mit, das von einer hoch dosierten Chemotherapie sehr geschwächt ist und viel schläft. „Lana sind jetzt die Haare ausgegangen“, sagt die alleinerziehende Mutter. Wenn es der Tochter etwas besser gehe, dann bastele sie oder höre Musik. „Singen und Tanzen ist ihre Welt“. Und wenn immer es ihr möglich ist, nimmt die Elfjährige über Skype am Unterricht in ihrer Klasse teil.

Am 22. März läuft die Registrierung an der Kapellen-Schule in Oberhausen

Nicht nur in der Klasse 5c ist Lanas Blutkrebs ein Thema, sondern auch in der gesamten Kapellen-Mittelschule in Oberhausen. Aktuell laufen dort die Vorbereitungen für eine Registrierungsaktion zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) unter dem Motto „Kämpferherz Lana braucht dich!“ am Sonntag, 22. März. Schulsekretärin Brigitte Lehenberger, die seit vielen Jahren für die DKMS ehrenamtlich im Einsatz ist, hofft auf viele Teilnehmer. Diese müssen sich nur mit einem Wattestäbchen einen Abstrich der Wangenschleimhaut nehmen lassen. „Je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist die Chance, einen genetischen Zwilling und damit einen Stammzellspender für Lana zu finden“, sagt Lehenberger. Und sie weiß: Auch die Elfjährige hofft auf große Resonanz, weil durch möglichst viele potenzielle Stammzellspender nicht nur ihre Heilungschancen, sondern die aller Leukämiekranken steigen.

Aktuell sind in Deutschland 9,5 Millionen Menschen in verschiedenen Dateien registriert, davon allein 6,5 Millionen bei der DKMS. Der 17-jährige Ersin will am 22. März dazu beitragen, dass diese Zahl weiter steigt. „Ich komme zu der Aktion und bringe auch meine Cousins mit“, verspricht der Schülersprecher der Kapellen-Schule. Brigitte Lehenberger hofft, dass auch jüngere Schüler ihre Angehörigen zum Wangenabstrich motivieren. „Registrieren lassen kann man sich im Alter von 17 bis 55 Jahren, als Spender kommt man von 18 bis 61 Jahren infrage.“ Wichtig sei es auch, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft mitmachen.

Stammzellenspender für Augsburger Schülerin Lana gesucht

Denn ein Leukämiekranker ist häufig auf einen Stammzellspender gleicher Abstammung angewiesen. Da Lanas Mutter ihre Wurzeln in Kasachstan hat, könnte der genetische Zwilling des Mädchens beispielsweise aus einem der Nachfolgestaaten der Sowjetunion stammen.

Wer am 22. März keine Gelegenheit für einen Besuch in der Kapellen-Schule hat, kann sich online unter www.dkms.de/de/better-together/lana ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Übrigens sind laut Lehenberger weder eine Schwangerschaft, eine normale Erkältung oder eine durchfeierte Nacht ein Hinderungsgrund für eine Teilnahme.

Auch wenn Samira mit ihren 16 Jahren noch zu jung ist, engagiert sie sich sehr für die Aktion. Sie verteilt Plakate, geht mit ihrer Schwester Lakeshia in die Klassen und hat einen Instagram-Account erstellt (lanas.live), dem mittlerweile fast 2000 Menschen folgen. „Lana ist meine Cousine. Ich besuche sie jeden Tag und wünsche mir so sehr, dass sie wieder gesund wird.“ Julia Sander versucht über das soziale Netzwerk Facebook viele Unterstützer im Kampf gegen die schwere Krankheit ihrer Tochter zu gewinnen. Die große Solidarität hilft ihr in diesen schweren Wochen. Sie muss stark sein für Lana, gestattet sich nur Tränen, wenn sie kurz das Krankenzimmer verlässt oder ihre Tochter schläft.

Termin: Für Lana und andere Leukämiepatienten findet am Sonntag, 22. März, von 11 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Kapellen-Schule, Kapellenstraße 20, in Augsburg statt. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Kurz Gribl. Auch die Sängerin und Box-Weltmeisterin Tina Schüssler wirbt als Schulpatin für eine rege Beteiligung. Die Teilnahme ist kostenlos. Doch da jede Registrierung 35 Euro kostet, ist die DKMS auf Spenden angewiesen.

