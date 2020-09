vor 54 Min.

Sperrmüllbrand in Augsburg beschädigt Wohnhäuser

Samstagabend geriet in Augsburg aus bisher ungeklärter Ursache Sperrmüll an der Unteren Jakobermauer in Brand. Das Feuer griff auf eine Garage über.

Wie die Polizei berichtet, verursachte ein Feuer an der Unteren Jakobermauer in Augsburg einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Sperrmüllhaufen geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand und breitete sich auf eine angrenzende Garage aus.

Gegen 21.30 Uhr meldeten Anrufer am Samstag bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr einen Brand an der Unteren Jakobermauer in der Nähe der Jakoberstraße. Sofort rückten die Augsburger Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zum Brandort aus.

Brand an Jakobermauer: Schaden beträgt rund 10.000 Euro

Als die Löschkräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits vom Sperrmüllhaufen auf eine angrenzende Garage übergegriffen. Teile des Satteldachs zur Hofeinfahrt wurden durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehrmänner begannen umgehend mit schwerem Atemschutzgerät geschützt mit den Löscharbeiten. Dadurch konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Allerdings wurden einige Gebäude durch den dichten Qualm stark verunreinigt.

Während der Löscharbeiten kam es in der Jakoberstraße für rund eineinhalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Laut Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Die Kriminalpolizei Augsburg hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. (AZ)

