20:42 Uhr

Spielplatzschild sorgt für Verwirrung

Für einige Tage waren im Gögginger Park Hunde, Fahrräder und Helme verboten. Das verunsicherte Spaziergänger und Hundehalter. Wie es dazu kam.

Von Michael Eichhammer

Birgit Elsenbeer staunte nicht schlecht, als sie beim täglichen Gassigehen durch den Gögginger Park mit ihrem Hund Michou auf ein neues Schild stieß. Angebracht war es an einer Weggabelung vor dem Zaun des Hallenbades. Die Hinweistafel informierte die 63-Jährige mit ihrem Pekinesen darüber, dass sie sich auf dem „Spielplatz Gögginger Park“ befinden würde. Frau Elsenbeer kennt den Park sehr gut. Und damit auch die Position des eigentlichen Spielplatzes. Und der ist auf der genau entgegengesetzten Seite der Anlage. An der Stelle des Schildes jedoch waren weit und breit keine Spielgeräte zu finden.

Auf welchen Bereich sich das Schild bezieht, erschloss sich der Spaziergängerin daher nicht. Elsenbeer fragte sich sogar, ob plötzlich der komplette Park zum Spielplatz erklärt worden war. Die Piktogramme auf der Tafel sorgten für noch mehr Verwirrung: „Dem Schild nach sind unter anderem Alkohol, Fahrräder, das Wegwerfen von Abfall, Zigaretten und Hunde verboten“, erinnert sich Birgit Elsenbeer. Auch ein Piktogramm mit einem Kind und rot durchgestrichenem Helm ist abgebildet. „Wurden nun Kinder nur mit oder nur ohne Helm akzeptiert?“, fragte sich die Dame.

Ein durchgestrichener Hund verunsichert die Spaziergänger

Einer der Erklärungsversuche, die Birgit Elsenbeer hinsichtlich des neuen Schildes durch den Kopf schwirrten: Vielleicht gehörte die Hinweistafel eigentlich zum Spielplatz und jemand habe sie an falscher Stelle angebracht.

Doch etwas verunsicherte die Rentnerin: der rot durchgestrichene Hund. Elsenbeer war zuvor als MTA in der Radiologie der Hessing-Klinik tätig. Seit sie sich in Altersteilzeit befindet, genießt sie die Spaziergänge durch den Gögginger Park mit ihrem vierbeinigen Weggefährten. War dies nun verboten? Andere Hundebesitzer, die Elsenbeer auf das Schild ansprach, sagten: „Oh, das ist uns gar nicht aufgefallen.“ Jedes Mal, wenn sie mit Michou an dem Schild vorbeispazierte, hatte sie seitdem ein schlechtes Gewissen. Da Elsenbeer wusste, dass die Augsburger Allgemeine mehrfach über den Park berichtet hatte, wandte sie sich nach etwa drei Wochen an die Redaktion: „Da ich bisher gerne mit meinem Hund durch den Park gelaufen bin, würde mich interessieren, ob Sie wissen, was es mit dem meines Erachtens unsinnigen Schild auf sich hat.“

Da das Schild sich unmittelbar am Zaun der ehemaligen Außengastronomie des Hallenbades befand, fragten wir zunächst dort an. Betriebsleiter Adam Suslowicz vermutete, das Schild sei möglicherweise ein obsoletes Überbleibsel aus der Zeit, als die Gaststätte noch in Betrieb war. Das Rätsel blieb zunächst ungelöst. Immerhin der Sinn eines der Piktogramme ließ sich aufklären. Allerdings war der Hintergrund ein tragischer: Der durchgestrichene Helm auf dem Kinderkopf mahnte daran, dass 2010 ein achtjähriges Mädchen beim Spielen an der Drei-Auen-Schule in Augsburg tödlich verunglückt war. Der Fahrradhelm, der eigentlich Schutz bieten sollte, führte dazu, dass sie sich stranguliert hatte, nachdem sie durch die Maschen einer Hängebrücke gerutscht war. Seit dieser Tragödie zeigt das Symbol auf Spielplatzschildern, dass es verboten ist, beim Spielen einen Helm zu tragen.

Fahrradverbot findet Befürworter

Auch Katja Stampfl entdeckte beim Gassigehen mit ihrem Pudel das neue Schild. Gut fand die 57-Jährige, dass Fahrräder auf der Hinweistafel durchgestrichen waren. „Die pfeifen hier durch, dass einem angst und bange wird“, erklärt die Lehrerin. Ihre Theorie: „Das ist ein verirrtes Schild, das gehört nicht an diese Stelle.“

Doch wer hat das Schild überhaupt aufgestellt? Links oben stand: „Stadt Augsburg“. Und die konnte auf unsere Anfrage den Fall auch lösen. Deutlich weniger spektakulär als etwaige Verschwörungstheorien war die banale Erklärung des mysteriösen Fundes. Niemand führte Böses im Schilde. „Das Schild wurde leider an der falschen Stelle montiert“, hieß es.

Das zuständige Referat für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration erklärte einen Tag nach unserem Interview mit Frau Elsenbeer: „Mittlerweile wurde das Schild am Spielplatz angebracht als Ersatz für ein verwittertes und beschmiertes Schild.“ Seitdem genießen Birgit Elsenbeer und Michou wieder ohne Reue ihre täglichen Spaziergänge durch die Grünanlage.