Augsburg

05:34 Uhr

Uni-Mitarbeiter in Haft: Spionierte er für Russland Raumfahrttechnologie aus?

Plus Ein Mitarbeiter der Uni Augsburg steht unter Verdacht, für den russischen Geheimdienst spioniert zu haben. Der 29-Jährige war an der Raumfahrtforschung beteiligt.

Von Eva Maria Knab und Leonhard Pitz

Spionagegeschichten spielen sich in Russland, Nordkorea, im früheren geteilten Berlin und natürlich überall dort ab, wo James Bond je im Einsatz war. Aber in Augsburg? Die Fuggerstadt schien bisher nicht im Fadenkreuz ausländischer Nachrichtendienste zu stehen. Doch die Zeiten ändern sich. Der russische Staatsangehörige Ilnur N. ist am vergangenen Freitag festgenommen worden. Er soll Informationen aus dem Umfeld der Uni Augsburg weitergegeben haben. Spionierte er womöglich für den russischen Geheimdienst Augsburger Luft- und Raumfahrttechnologie aus?

