Sport treiben und Leben retten

Wasserwacht und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sind gerade für junge Leute attraktiv. Mitglieder berichten, warum sich Arbeit und Spaß für sie optimal ergänzen.

Von Fridtjof Atterdal

Das sonnige Wetter zum 1. Mai freute nicht nur die Teilnehmer der diversen Maifeiern in den Stadtteilen. Am Bergheimer Baggersee herrschte an diesem Tag geschäftiges Treiben. Traditionell beginnt am 1. Mai die „Sommersaison“ für die Wasserwacht. An der Wachstation am Bergheimer Baggersee bedeutete das: Fenster auf, durchlüften und alles bereit machen für die kommenden Einsätze. Alle packen mit an, helfen die Hütte zu putzen, Sanitätsmaterial aufzufüllen und Funk und andere Technik zu checken. Nach getaner Arbeit ziehen sich die Jugendlichen mit einem Ball auf das Volleyballfeld zurück, während die erwachsenen Wasserwachtler den Grill anheizen und sich dann zum Ratschen an den Bierbänken niederlassen.

„Das ist es, was die Arbeit bei uns so attraktiv macht“, weiß Göggingens Wasserwachtchef Alexander Dußmann. „Wir haben eine anspruchsvolle Tätigkeit, helfen und retten Menschen – und können gleichzeitig Sport treiben und es uns in der Sonne gut gehen lassen.“ Die Wasserwacht ist beliebt. Im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen hat das Bayerische Rote Kreuz kaum Schwierigkeiten, Mitglieder für den Dienst an den Augsburger Badeseen und Bädern zu finden.

1400 Augsburger engagieren sich bei der Wasserwacht

Rund 1400 Mitglieder sind es im Stadtgebiet, davon 125 Kinder und Jugendliche. In Göggingen engagieren sich 210 Menschen in der Wasserwacht. Es gibt keine Alterseinschränkung – nur schwimmen sollten die künftigen Wasserretter können, so Dußmann. „Wir setzen auf Mundpropaganda, werben aber auch ganz gezielt Mitglieder beispielsweise in Schulen und auf verschiedenen Veranstaltungen.“ Dußmann ist mit 14 Jahren über seine Schwester zur Wasserwacht gekommen – seitdem hat den jetzt 30-Jährigen die Tätigkeit nicht mehr losgelassen. „Man wächst zusammen, es bildet sich ein Freundeskreis, mit dem man auf Fortbildungen, Wettkämpfe oder ins Zeltlager geht“, so der Wasserwachtchef.

Neben der Wasserwacht Göggingen gibt es noch Gruppen am Kuhsee und in Haunstetten. Für Oberhausen, Bärenkeller und Kriegshaber ist die Wasserwacht Augsburg-West und für Firnhaberau, Hammerschmiede und Lechhausen die Wasserwacht Augsburg-Ost zuständig.

Wasserrettung 1 / 3 Zurück Vorwärts Begriff Wasserretter gibt es bei der Wasserwacht und bei der DLRG. Die Bezeichnung setzt eine besondere Ausbildung voraus.

Wasserwacht Bei der Wasserwacht brauchen aktive Rettungsschwimmer mindestens das Rettungsschwimmerabzeichen Silber. Mit weiterführenden Sanitätsausbildungen wird man „Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst“. Eine weitergehende Ausbildung führt zum Wasserretter, die Voraussetzung für einige Weiterbildungen wie zum Rettungstaucher oder Motorbootführer ist.

DLRG Bei der DLRG führt die Fachausbildung Wasserrettungsdienst zur Bezeichnung Wasserretter. Die Fachausbildung dient als Grundlage für alle weiterführenden Bereiche des Einsatzdienstes der DLRG wie Wachführer, Bootsführer, Einsatztaucher, Strömungsretter und auch für die Katastrophenschutz-Ausbildung. Durch den modularen Aufbau soll unter anderem die Integration von Jugendlichen erleichtert werden.

Mindestens 16 Jahre alt muss sein, wer an einem der Augsburger Gewässer Dienst tun möchte. Dazu kommt eine umfassende Ausbildung im Rettungsschwimmen und in Erster Hilfe. Es gibt verschiedene Rettungsschwimmerabzeichen – aktive Wasserwachtler brauchen mindestens das silberne. Je nach Gewässergröße kann man bei der Wasserwacht auch den Bootsführerschein oder eine Tauchausbildung machen. Die Gögginger Wasserwacht ist neben dem Bergheimer Baggersee auch für das Luftbad zuständig. Ein Boot brauchen die Gögginger nicht – ein Surfbrett liegt am Ufer des Sees, mit dem im Notfall schnelle Hilfe geleistet werden kann.

Sport treiben und Hilfe leisten – diese Kombination macht die Wasserwacht für Luise Schäfer attraktiv. Die 16-Jährige hat ihre Sanitätsausbildung und das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber und darf jetzt zusammen mit den Erwachsenen Wachdienst machen. „Mir gefällt, dass viele Mitglieder so jung sind“, sagt die Schülerin aus Göggingen. Ein großer Teil ihrer Kameraden sei unter 20. Auch der sportliche Aspekt reizt Luise. Wie im Schwimmverein wird regelmäßig trainiert und es gibt Wettkämpfe. Nur dass auf diesen nicht nur das sportliche Können bewertet wird, sondern beispielsweise auch Erste Hilfe oder „Rotkreuz-Wissen“.

Bei der DLRG können Kinder Juniorretter werden

Auch bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wird einiges geboten, um für junge Mitglieder attraktiv zu sein, sagt Pressesprecherin Dagmar Leeb. Der Verband Augsburg/Aichach-Friedberg hat eine große Wachstation an der Friedberger Straße und ist in der Stadt unter anderem fürs Fribbe-Bad zuständig. Bei der DLRG gibt es für die ab Elfjährigen den „Juniorretter“, bei dem die Kinder an der Seite erfahrener Mitglieder erste „Einsatzerfahrung“ sammeln können. Sie gehen mit auf Wache und auch zu Noteinsätzen und dürfen dort den Profis nicht nur zuschauen, sondern auch selbst mit anpacken. „Die Einsatzkräfte sind froh, wenn noch jemand ein Ohr auf den Funk hat oder mit einer Kanne Tee kommt“, sagt Leeb. Auf diese Weise könnten sich die jungen Leute Stück für Stück weiter qualifizieren – bis hin zur Fachausbildung Wasserrettung“, so Leeb. „In diesem Alter haben die Kinder vielfältige Interessen“ weiß sie. Neben dem sportlichen und fachlichen Training würden deshalb auch andere Aktivitäten wie Spieleabende veranstaltet, um die Kinder bei der Stange zu halten. In den aktiven Dienst darf man auch bei der DLRG mit entsprechenden Qualifikationen ab 16 Jahren. \u0009"Kommentar

