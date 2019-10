00:34 Uhr

Sprayer wird per Haftbefehl gesucht

Ein junger Mann wird 2018 wegen Sachbeschädigung in 50 Fällen verurteilt. Kaum auf freiem Fuß, soll er wieder für illegale Graffiti im Stadtgebiet verantwortlich sein. Nun wird dem Verdächtigen der Prozess gemacht

Von Klaus Utzni

Wenn eine graue, triste Betonwand mit einem künstlerischen Graffiti-Bild legal verschönert wird, wie beispielsweise in der Pferseer Unterführung, ist das eine gute Sache. Wenn allerdings Hausfassaden oder Bushaltestellen mit sogenannten „Tags“, also den anonymen Signaturen illegaler Sprayer, verunziert werden, empören sich nicht nur die Immobilienbesitzer und Mieter. Solche Aktionen sind schlichtweg strafrechtlich relevante Sachbeschädigungen.

Einem 22-jährigen, bei Polizei und Justiz einschlägig bekannten Sprayer sollte jetzt wieder einmal der Prozess gemacht werden. Doch ein Schöffengericht unter Vorsitz von Susanne Scheiwiller, Staatsanwalt Gregor Hohenadl, Verteidiger Frank Thaler und mehreren Zeugen warteten vergebens. Der Angeklagte glänzte unentschuldigt durch Abwesenheit. Das Gericht erließ deshalb einen Haftbefehl gegen ihn.

Der junge Sprayer war erst im vergangenen Jahr wegen 50 Fällen der Sachbeschädigung zu einer Jugendstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Mitte August 2018 kam er auf Bewährung wieder auf freien Fuß. Der Aufenthalt im Jugendknast war ihm offenbar keine Lehre. Schon im November prangten wieder in der Innenstadt sowie in den südlichen Stadtteilen auf Brücken, Lichtmasten, Automaten, Verkehrszeichen, Unterführungen und anderen Bauwerken die Tags des 22-Jährigen – die ziemlich krakelige und teils unleserliche Buchstabenkombination „Baybi“. Im Februar 2019 konnte der Sprayer von den Szenebeamten der Polizei ermittelt werden.

Ungewöhnlich eine Aktion des Mannes in einem angesagten Club in der Innenstadt. Am Silvesterabend 2018 wird er von der Videoüberwachungskamera gefilmt, wie er sich an der Theke niederbeugt und seinen Tag an die Einrichtung malt. Auch auf der Toilette des Clubs hinterließ er den Ermittlungen zufolge seine Signatur. Beim Sprayen in einer Unterführung wird er ebenfalls gefilmt. In der Anklage werden dem 22-Jährigen insgesamt 32 Fälle der Sachbeschädigung mit einem Schaden von 5000 Euro zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage zum Schöffengericht erhoben, das ein Strafmaß von bis zu vier Jahren Haft verhängen kann. Der Angeklagte wird jetzt von der Polizei gesucht und muss bei einer Festnahme voraussichtlich bis zum neuerlichen Prozesstermin in Untersuchungshaft bleiben.

Die Zahl der Graffiti-Delikte ist in Augsburg grundsätzlich weiterhin auf hohem Niveau. Das zeigen nicht nur die Zahlen der Polizeistatistik. 672 Graffitistraftaten hat die Polizei demnach im vergangenen Jahr in der Stadt registriert – 43 Fälle weniger als im Jahr 2017. Von der Polizei hieß es bereits vor Monaten gegenüber unserer Zeitung, man stelle „insgesamt eine hohe Zahl von Sachbeschädigungen durch Graffiti fest, die seit mehreren Jahren anhält“. Die Dunkelziffer der nicht angezeigten Fälle dürfte zusätzlich hoch sein. Die Statistik der Polizei weist ferner aus: 249 Fälle, für die 49 Tatverdächtige verantwortlich waren, wurden 2018 aufgeklärt. 45 der Täter waren männlich, vier weiblich. Unter ihnen waren vier Kinder, 23 Jugendliche, sieben Heranwachsende und 15 Erwachsene.

Die Stadt Augsburg hat zuletzt ein neues Projekt ins Leben gerufen. Es trägt den Namen „Schmierfink“. Das Konzept sieht vor, dass es von der Kommune Zuschüsse gibt, wenn Hauseigentümer die Schmierereien beseitigen lassen. (mit jaka)

