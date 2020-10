vor 18 Min.

Sprunghafter Anstieg an Corona-Fällen: Augsburg erreicht fast den Grenzwert

In den letzten sieben Tagen wurden der Schwellenwert von 49,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht. Damit muss die Stadt Maßnahmen ergreifen. Welche es sein können.

Von Nicole Prestle

Die Stadt Augsburg hat es mit milden Maßnahmen und Warnungen an die Bürger versucht - umsonst: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nähert sich nun auch hier der kritische Schwelle von 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen an. Sie liegt aktuell bei 49,3. Diesen Montag will die Stadt um 14 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt geben, mit welchen Maßnahmen sie das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen möchte.

Die Pressekonferenz wird über den Facebook-Kanal der Stadt auch öffentlich übertragen. Denkbar sei eine ähnliche Vorgehensweise wie in München, also zum Beispiel auch eine Maskenpflicht an stark frequentierten öffentlichen Plätzen, heißt es.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Augsburg war in den vergangenen Tagen kontinuierlich gestiegen. Unter anderem gab es Fälle in mehreren Schulklassen sowie im Inninger Seniorenheim Abraham, wo aktuell 14 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert sind. Auch im Bezirkskrankenhaus waren einige Patienten und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Man habe die Lage aber in beiden Einrichtungen im Griff, hieß es zuletzt.

Im Seniorenheim Abraham im Augsburger Stadtteil Inningen gibt es aktuell 14 Coronafälle. Bild: Silvio Wyszengrad

Das Gesundheitsamt meldete über das Wochenende nun 93 neue Covid-19-Fälle. Bei 49 Infizierten sie die Quelle bislang noch unbekannt. Quarantänemaßnahmen wurden für je eine Schulklasse der Bertolt-Brecht-Realschule sowie der Friedrich-Ebert-Grundschule veranlasst.

Corona-Neuinfektionen: Augsburg erreicht fast den Grenzwert

Bereits am Wochenende war der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auch in Memmingen und Rosenheim sowie in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Regen überschritten worden. Städte wie Berlin, Köln, Stuttgart, Essen und Mainz gelten inzwischen als Risikogebiete, weil die Zahl der Neuinfektionen besonders hoch liegt. In Berlin greift seit dem Wochenende ein nächtliche Sperrstunde. Ob es auch in Augsburg solche Maßnahmen geben wird, wägt die Stadt ab.

Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte am Samstag auf ihrer Facebook-Seite nochmals an alle Bürger appelliert, sich an die AHA-L-Regeln zu halten: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmasken tragen und regelmäßig Lüften.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen