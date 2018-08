vor 52 Min.

Spurwechsel führt zu Schlägerei

Auseinandersetzung in Lechhausen beschäftigt Polizei

Es war eigentlich eine ziemlich gewöhnliche Situation im Straßenverkehr. Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr fuhren ein 52-Jähriger in einem VW und ein 42-Jähriger in einem Toyota die Kurt-Schumacher-Straße entlang. Beide waren auf verschiedenen Fahrspuren, berichtet die Polizei.

Der 52-Jährige wollte auf die linke Fahrspur wechseln, auf der der 42-Jährige unterwegs war. Was dann genau passierte, ist noch unklar: Der 52-jährige VW-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass der Toyota-Fahrer ihm ein Einscheren nicht ermöglichte, der 42-Jährige meint hingegen, der VW-Fahrer sei einfach auf seine Spur gefahren. Im Anschluss sollen sich die beiden nach Polizeiangaben gegenseitig provoziert haben.

Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich auf dem Parkplatz eines Hotels in der Kurt-Schumacher-Straße. Hier schlugen sich die beiden Autofahrer offensichtlich gegenseitig, beide hatten jedenfalls Verletzungen am Kopf, als die Polizei eintraf.

Anwesende Gäste des Hotels konnten den Beamten jedoch keine genauen Angaben zum Hergang der Schlägerei machen. Auch was deren Verlauf betrifft, gingen die Angaben der beiden Männer auseinander, die jeweils als Beschuldigte geführt werden. Näheres müsse nun in Vernehmungen ermittelt werden, heißt es von der Polizei. (jaka)

