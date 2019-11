21.11.2019

St. Markus stockt Hort um 15 Plätze auf

Für Pfarrerin, Träger und Mitarbeiter ist der Abschluss des Ausbaus ein Grund zu feiern. Bürgermeister Stefan Kiefer, Stadt und Kirche arbeiten an einem weitere Ausbau der Kapazitäten

Von Silvia Kämpf

Auf 40 Hortplätze ist das Kontingent angewachsen, das die Pfarrei St. Markus in Lechhausen Eltern anbieten kann. Laut Pfarrerin Katharina Beltinger wurden in der Vergangenheit schon 25 Kinder nach der Schule betreut, jetzt wurde das Pfarrhaus im Dachgeschoss hinter der Kirche für weitere 15 Plätze ausgebaut. Gemeinsam mit Bürgermeister und Sozialreferent Stefan Kiefer feierten Kinder, Eltern und Betreuer jüngst die Einweihung und erbaten Gottes Segen für die im Stadtteil dringend benötigte Einrichtung. Wie es heißt, „ging das nur, weil die Fluchttreppe schon da war.“ Der Vorteil: Die Gemeinde konnte damit auf die üblichen Ausschreibungen verzichten.

Nachdem die Kinder „miteinander aufstehen, für einander einstehen“ gesungen hatten, erzählte ihnen Bürgermeister Stefan Kiefer in verständlichen Worten, woran die Stadt für ihre Kinder arbeitet. Insgesamt stünden für ihre Betreuung 13000 Kita-Plätze zur Verfügung, was man auf 16000 „hochschrauben“ wolle. Das sei der Stadt Augsburg so wichtig, dass sie auch etwas Geld dazugegeben habe. Insgesamt seien 220000 Euro in das Haus investiert worden, allein 100000 Euro davon in den Hort. 37500 Euro gab die Stadt dazu. Auch die Gesamtkirchengemeinde habe sich finanziell beteiligt.

Im sogenannten Bewegungsraum wurde der Ausbau bei einem Büfett gefeiert. Wie Wolfgang Bär, Vertrauensmann im Kirchenvorstand, sagt, ist diese Räumlichkeit „nicht neu“. Der sei schon immer in der Kindertagesstätte gewesen, in der auch drei Kindergarten-Gruppen beziehungsweise 75 Kindergartenkinder einen Platz gefunden haben. Geleitet wird die Einrichtung von Ursula Schwanbeck, die mit ihrem Team und den Kindern den Nachmittag gestaltete. Laut Bär dienten die Räume für die Hort-Erweiterung früher Zeiten als Diakon-Wohnung. Später wurden sie anderweitig vermietet. Als die Bewohner im Juli 2017 auszogen, sei man sich laut Katharina Beltingers schnell über die Nutzung einig gewesen. Allerdings mussten zwei zusätzliche Stellplätze nachgewiesen werden.

Vom Ergebnis der Umbauarbeiten angetan zeigte sich auch die Geschäftsführerin des Trägers ekita.Net, Anka Leiner. Derzeit werden von ihm 16 evangelische Kindertageseinrichtungen in Augsburg und Umgebung – Stadtbergen, Diedorf, Gersthofen, Friedberg und Neusäß, Neusäß OT Steppach, Leitershofen – vertreten.

Themen folgen