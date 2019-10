07:11 Uhr

Staat um 145.000 Euro betrogen? Afrikanerin weist Vorwürfe zurück

Die Frau soll mehr als zwei Jahre lang Leistungen erhalten haben, die nur minderjährigen Flüchtlingen zustehen. Vor Gericht weist sie die Vorwürfe von sich.

Eine wegen Sozialbetrugs im Umfang von 145.000 Euro angeklagte Frau aus Äthiopien hat die Vorwürfe gegen sich vor Gericht zurückgewiesen. Die Afrikanerin hat sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft als unbegleiteter jugendlicher Flüchtling ausgegeben und dadurch mehr als zwei Jahre lang teure Leistungen wie Heimunterbringung erhalten, die nur minderjährigen Flüchtlingen zustehen. Der Verteidiger der Frau erklärte hingegen am Mittwoch vor dem Augsburger Amtsgericht, dass die Angeklagte tatsächlich im Alter von 15 Jahren nach Deutschland gekommen sei und keine falschen Angaben gemacht habe.

Wie alt ist die Afrikanerin? In ihren Dokumenten macht sie unterschiedliche Angaben

Für die Frau gibt es in Dokumenten unterschiedliche Angaben zu dem Namen und dem Geburtsdatum. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau heute 33 Jahre alt ist und sich nach der Einreise in die Bundesrepublik 11 Jahre jünger gemacht habe. Die Angeklagte hingegen wies darauf hin, dass in ihrer Heimat in Äthiopien ein anderer Kalender üblich sei als in Deutschland. Der vom Gericht für den Prozess bestellte Übersetzer bestätigte, dass sich die beiden Kalender um etwa acht Jahre unterscheiden.

Die Stadt München hatte die Äthiopierin Ende 2012 in einer Jugendwohngruppe im schwäbischen Nördlingen untergebracht. Dadurch entstanden den Behörden wesentlich höhere Kosten als bei Erwachsenen. (dpa/lby)