vor 25 Min.

Staat um 145.000 Euro betrogen? Junge Afrikanerin freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft warf der Frau vor, sich jünger gemacht zu haben als sie wirklich ist, um Sozialleistungen zu erhalten. Der Fall erwies sich vor Gericht als komplex.

Von Michael Böhm

Etwa 40 Prozent der Flüchtlinge, die sich bei ihrer Einreise nach Deutschland als minderjährig ausgegeben haben, haben bei ihrer Altersangabe geschummelt. Das ist das Ergebnis einer Studie von Rechtswissenschaftlern der Universität Münster, die in den vergangenen Jahren rund 600 Altersgutachten von Asylbewerbern untersucht haben. Dabei stellten sie fest, dass sich etwa 40 Prozent der Untersuchten jünger gemacht hatten als sie tatsächlich waren.

Hat sich die Frau aus Äthiopien jünger gemacht als sie ist?

Der Grund für die “Verjüngung” ist oftmals ganz einfach: Wer als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland kommt, wird hier anders behandelt als ein erwachsener Asylbewerber. Die Betreuung ist besser, die Unterkunft in der Regel komfortabler und eine Abschiebung deutlich unwahrscheinlicher.

Am Augsburger Amtsgericht wurde am Mittwoch einer Frau aus Äthiopien vorgeworfen, dass sie sich nach ihrer Ankunft in Deutschland im Jahr 2012 ebenfalls deutlich jünger gemacht haben soll – laut Staatsanwaltschaft um ganze elf Jahre. Sie soll sich bei Behörden in München fälschlicherweise als 15-Jährige statt als 26-Jährige vorgestellt haben. Auch ihr Name und ihr Pass seien gefälscht gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft.

Der Vorwurf: Die Frau soll sich Sozialleistungen in Höhe von 145.000 Euro erschlichen haben

Die Folge: Über Jahre hinweg soll sich die Frau Sozialleistungen erschlichen haben, die ihr eigentlich nicht zugestanden hätten. Sie wurde in einem Kinder- und Jugendheim im Landkreis Donau-Ries untergebracht, erhielt eine intensive Betreuung und diverse Hilfestellungen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Stadt München und dem Landratsamt Donau-Ries insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 145.000 Euro entstanden ist.

Die Äthiopierin bestritt am Mittwoch die Vorwürfe. Sie sei aufgrund politischer Unruhen in dem afrikanischen Land als Kindermädchen in eine arabische Familie nach Dubai geschickt worden. Dort sei sie misshandelt und vergewaltigt worden. Als die Familie schließlich wegen einer Operation eines Familienmitgliedes nach München gezogen sei, habe sie die Flucht ergriffen und sich an die Behörden in München gewandt. Mittlerweile arbeite sie im Landkreis Donau-Ries als Verkäuferin und habe einen 15 Monate alten Sohn.

Vor Gericht ging es am Mittwoch nun um die entscheidende Frage: Wie alt ist die Frau aus Äthiopien? So alt wie sie sagt und es eine von der deutschen Botschaft in Addis Abeba als echt bescheinigten Geburtsurkunde aussagt, also 22? Oder so alt, wie es die Staatsanwaltschaft angesichts eines Passes glaubt, mit dem die Frau damals von Dubai nach Deutschland gebracht worden war, heute also 33?

Das wirkliche Alter der jungen Frau aufzudecken, ist nicht einfach

Eine schwierige Frage, wie ein als Gutachter bestellter Rechtsmediziner der LMU München erklärte. Trotz diverser Untersuchungen – allgemeine körperliche Verfassung, Zustand und Entwicklung der Zähne, Computertomografie des Schlüsselbeins – könne kein definitives Alter der Frau bestimmt werden. Er gehe angesichts empirischer, wissenschaftlicher Erkenntnisse zwar davon aus, dass das Alter auf der Geburtsurkunde falsch sei – ebenso sei jedoch das Alter auf dem Pass aus Dubai "nicht besonders wahrscheinlich", erklärte der Gutachter. Das tatsächliche Alter der Frau liege seiner Meinung irgendwo dazwischen.

Das Gericht erklärte daraufhin zweierlei: Zum einen könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau damals tatsächlich 15 Jahre alt gewesen ist. Zum anderen sei aufgrund des Gutachtens zumindest klar geworden, dass, wenn überhaupt, ein Jugendgericht und nicht das Schöffengericht zuständig sei.

Schlussendlich rückte auch die Staatsanwaltschaft von ihrer Anklage ab und plädierte auf Freispruch. Ebenso die Verteidigung. Und so sprach am Ende auch das Gericht die Frau frei. “Schon allein aus völkerrechtlichen Gesichtspunkten heraus haben wir es nicht zu überprüfen, wenn ein souveräner Staat wie Äthiopien uns mittels eines offiziellen Dokumentes bescheinigt, wer Staatsbürger seines Landes und wann dieser geboren ist”, erklärte der Richter.

