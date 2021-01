vor 22 Min.

Stadt Augsburg hebt Maskenpflicht für Radler auf Straßen auf

Die Maskenpflicht für Fahrradfahrer in der Innenstadt und den Stadtteilzentren wird gelockert. Am Kuhsee, Hochablass und der Wertach gilt sie weiterhin.

Nach der Kritik von Fahrradfahrern ändert die Stadt die Regeln. In den Maskenzonen wie der Innenstadt muss der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr überall getragen werden.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg ändert jetzt die Maskenregeln für Fahrradfahrer in den Maskenzonen wie der Innenstadt und den Stadtteilzentren: Radler müssen dort ab Montag keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie auf der Straße unterwegs sind. Auf gemeinsam genutzten Geh- und Radwegen und Gehwegen mit dem Zusatzzeichen "Radfahrer frei" sowie in der Fußgängerzone gilt die Maskenpflicht weiterhin, ebenso wie in den ausgewiesenen Bereichen an der Wertach, am Kuhsee und am Hochablass. Maßgeblich für die Einteilung sei gewesen, wo enge Begegnungen zwischen Radlern und Fußgängern (für sie gilt die Maskenpflicht in den entsprechenden Arealen weiterhin) und somit Infektionen möglich seien.

Maskenpflicht für Radfahrer: Harsche Kritik an der Stadt Augsburg

Die Stadt hatte Fahrradfahrer und Jogger in den Maskenzonen ursprünglich komplett von der Maskenpflicht ausgenommen. Der Freistaat unterstützte dieses Vorgehen allerdings nicht. Während der städtische Ordnungsdienst die Radler gewähren ließ, verhängte die staatliche Polizei Bußgelder. Als diese Diskrepanz vor einigen Wochen offenkundig wurde, zog die Stadt nach Diskussionen mit dem Freistaat ihre Sonderregelung zum Jahreswechsel zurück. Seitens des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und von vielen Radlern gab es harsche Kritik, weil speziell bei brillentragenden Fahrradfahrern ein Beschlagen der Gläser und somit ein Sicherheitsrisiko absehbar sei. Unter anderem der FDP-Bundestagskandidat und Rechtsanwalt Alexander Meyer, der bereits erfolgreich gegen das städtische Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk auf Privatgrund an Silvester geklagt hatte, kündigte die Prüfung einer neuen Klage an.

Die Bürgerliche Fraktion im Stadtrat, an der die FDP beteiligt ist, hatte zuvor gefordert, die Fahrbahnbereiche von Straßen von der Maskenpflicht auszunehmen, so wie es jetzt auch kommen wird. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hatte allerdings Bedenken dahingehend geäußert, dass Maskenverweigerer diese Regelung künftig als Schlupfloch nutzen könnten und dann vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln könnten. Gleichwohl hatte die Stadt Verständnis für die Belange der Radler signalisiert und Gespräche mit dem Freistaat geführt. Auch die Grünen hatten Erleichterungen für Fahrradfahrer gefordert.

