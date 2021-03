vor 32 Min.

Stadt Augsburg kommt bei Finanzen 2020 mit "schwarzer Null" davon

Augsburg ist 2020 ohne Verluste durch die Coronakrise gekommen, auch dank staatlicher Hilfen. Das erleichtert das Wirtschaften heuer – schwierig wird es trotzdem.

Von Stefan Krog

Die Stadt hat ihren Haushalt 2020 ohne Defizit abgeschlossen. Angesichts der Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie hatte zunächst Unklarheit geherrscht, allerdings haben die staatlichen Ausgleichszahlungen das Minus weitgehend ausgeglichen, so Kämmerer Roland Barth jetzt beim Abschluss im Stadtrat. Zudem schob die Stadt einige Vorhaben in die Zukunft. Ohne ein Defizit in 2020 könne man im aktuellen Jahr ohne Hypotheken aus der Vergangenheit wirtschaften, so Barth.

Für die kommenden Jahre ist aktuell kein staatlicher Ersatz der Gewerbesteuer an die Kommunen geplant. Der Städtetag hat bereits vor heftigen Schieflagen gewarnt. Augsburg hat Rücklagen von mehr als 25 Millionen Euro zur Seite gelegt, um zu erwartenden Einnahmeausfällen einen kleinen Puffer entgegensetzen zu können. (skro)

