Stadt Augsburg ruft wegen Corona zu Kontaktverzicht auf

Große Schilder weisen am Königsplatz seit Monaten auf die Corona-Regeln hin. Das eigentliche Problem scheinen aber Treffen im Privatbereich zu sein.

Da die Ansteckungszahlen nicht weiter sinken, werden die Augsburger dringend gebeten, auf Treffen komplett zu verzichten. Sogar wenn diese eigentlich erlaubt sind.

Von Stefan Krog

Angesichts der seit einer Woche stagnierenden Corona-Inzidenzwerte (der Wert pendelt seit einigen Tagen um die 120) ruft das Gesundheitsamt die Bürger dringend dazu auf, die Kontakte außerhalb ihres Haushalts möglichst auf Null herunterzufahren. Zwar sind Zusammenkünfte eines Hausstands mit einer weiteren Person (Kinder unter drei Jahren zählen nicht) erlaubt – allerdings bitte man aus infektiologischer Sicht darum, auf derartige Treffen zu verzichten, so der kommissarische Gesundheitsamtsleiter Dr. Thomas Wibmer.

Corona: Infektionen ziehen sich in Augsburg durch alle Berufsgruppen

Es gebe aktuell keine klar identifizierbaren Infektionsquellen. „Die Ansteckungen ziehen sich quer durch alle Berufsgruppen“, so Wibmer. Es gebe aber Hinweise, dass im privaten Bereich relativ viele Ansteckungen vonstatten gingen.

Insofern sei hier ein Ansatzpunkt. „Das bedeutet – wo immer es möglich ist – Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts zu vermeiden“, so Wibmer. Bei noch stattfindenden Begegnungen dürfe es keinen Körperkontakt geben und ein Abstand von mindestens 1,5 Metern sei nötig.

Infektionszahlen gehen in Augsburg nur langsam zurück

Im Umweltausschuss des Stadtrats rechnete Wibmer zuletzt vor, dass ein 50er-Inzidenzwert, wenn man die Entwicklungen der vergangenen Tage und Wochen zugrunde lege, im März oder April erreicht sei. Es handle sich um keine Prognose, weil die Hochrechnung kurzfristige Entwicklungen nicht vorhersehen könne, hieß es. Aber insgesamt sei das Tempo des Rückgangs relativ langsam.

Lockerungen des momentanen Lockdowns wären kritisch, weil das Virus in der Bevölkerung immer noch relativ präsent sei, warnt Wibmer. „Wir sind gut beraten, die Maßnahmen noch beizubehalten.“ Die dramatische Lage in Portugal oder Spanien sei ein klarer Fingerzeig, was passiere, wenn man zu früh lockere.

