Stadt Augsburg will auch das Schullandheim in Zusamzell aufgeben

Betreibt die Stadt Augsburg bald kein Schullandheim mehr? Engagierte Lehrkräfte wollen die Schließung in Zusamzell verhindern.

Von Michael Hörmann

Werbung in eigener Sache betreibt das Schullandheim in Zusamzell gegenwärtig nicht. Die Einrichtung in den Westlichen Wäldern nahe Altenmünster (Kreis Augsburg) ist wegen Hygienemängeln geschlossen. Bereits getätigte Buchungen wurden bis Jahresende storniert.

Das Schullandheim in Zusamzell war über viele Jahre hinweg auch eine beliebte Adresse für Schüler aus Augsburg. Jetzt könnte passieren, dass keine Augsburger Schule mehr das Quartier in Zusamzell aufsucht, selbst wenn dort die notwendigen Voraussetzungen für den Weiterbetrieb geschaffen werden. Die Stadt Augsburg überlegt, den Betrieb des Schullandheims aufzugeben und das Gebäude samt Grundstück zu verkaufen. Kommt es dazu, hat die Stadt Augsburg kein eigenes Schullandheim mehr. Die Einrichtung in Thannhausen (Kreis Günzburg) wurde bereits verkauft.

Als Ersatz bietet sich aus Sicht der Stadt der Einstieg in den Jugendzeltplatz „Rücklenmühle“ in Zusmarshausen an. Der Kreis Augsburg plant hier eine Millioneninvestition, um den Zeltplatz zu modernisieren. Alternative wäre das Schullandheim in Dinkelscherben, das vom Kreis Augsburg ebenfalls saniert wird.

Umbau des Hauses kostet einen siebenstelligen Betrag

Ein Umbau des Hauses in Zusamzell würde laut Bildungsreferent Hermann Köhler einen siebenstelligen Betrag verschlingen. Aus seiner Sicht gehe es der Stadt aber darum, in die eigenen Schulen vor Ort zu investieren. Das Schullandheim sei ein freiwilliges Angebot. Sanierung und Modernisierung der Augsburger Schulinfrastruktur müsse „uneingeschränkten Vorrang“ haben, sagt Köhler.

Die Absicht der Stadt, das Schullandheim in Zusamzell aufzugeben, stößt bei mehreren Pädagogen in Augsburg auf Ablehnung. Namentlich zitieren lassen wollen sich die beiden Lehrkräfte jedoch nicht. Sie sind zunächst darüber irritiert, dass die Politik schon jetzt weitreichende Beschlüsse fassen wolle. Denn ursprünglich sei versprochen worden, dass die Bestandsaufnahme erst zum Jahresende 2019 passiert. Vermisst wird von den Lehrkräften zudem, dass bei der Betrachtung des Hauses in Zusamzell der pädagogische Aspekt unter den Tisch falle.

Die Einrichtung habe nicht nur wegen ihrer Lage viele positiven Seiten. Wenn die Stadt selbst Geld in die Hand nehmen müsse, sei zu sehen, dass auch staatliche Zuschüsse fließen könnten, heißt es weiter. „Aus unserer Sicht fehlt der gute Wille der Stadt, für Zusamzell etwas zu tun“, sagt die erfahrene Lehrerin.

Die Zukunft des Schullandheims steht auf der Tagesordnung des Bildungsausschusses. Die Stadträte tagen am Mittwoch. Wie zu hören ist, soll der Punkt wegen Beratungsbedarfs verschoben werden.

