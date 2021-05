Stadt baut Fahrrad-Parcours im Gögginger Wäldchen zurück

Im Gögginger Wäldchen in Augsburg gibt es einen sogenannten Dirtpark für Mountainbikes. Warum er dort verschwinden muss.

Konflikte zwischen Mountainbikern und Forstbesitzern gibt es nicht nur in den Westlichen Wäldern im Landkreis Augsburg, auch in der Stadt Augsburg ist das Thema aktuell - das zeigt der Fall eines sogenannten Dirtparks in Göggingen, der jetzt zurückgebaut werden soll. Das Gögginger Wäldchen ist ein Landschaftsschutzgebiet an der Wertach.

Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich um eine illegale Anlage. Gemäß der Schutzgebietsverordnung ist es verboten, Veränderungen vorzunehmen, die das Landschaftsbild betreffen oder die Natur beeinträchtigen. "Darunter fällt auch der Bau eines Dirtparks, der mit intensiven Grabungen und Erdbewegungen im Wald verbunden ist", sagt Forstamtsleiter Jürgen Kircher. Bei einem Dirtpark handelt es sich um eine Strecke mit Löchern, Hügeln und Schanzen, die meist mit Dirtbikes, kleineren Mountainbikes, durchfahren wird.

Mountainbiken in Augsburg: Nur auf "geeigneten Wegen" erlaubt

Die Stadt weist in einer Mitteilung auch darauf hin, dass nach dem Bayerischen Waldgesetz das Radeln im Wald nur auf "geeigneten Wegen" erlaubt sei. Das Fahren querfeldein durch den Waldbestand sei genauso verboten wie das Befahren von Rückegassen, also unbefestigten forstwirtschaftlichen Wegen zum Transport gefällter Bäume. (AZ)

