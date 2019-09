00:31 Uhr

Stadt installiert weitere Tempoanzeigen

Die Standorte liegen nahe der B17

Die Bauverwaltung will in absehbarer Zeit stationäre Geschwindigkeitsanzeigen in der Schertlin-, Friedrich-Ebert- und Gabelsbergerstraße sowie am Holzweg aufstellen. Die Autofahrer bekommen bei diesen Anzeigen ihre gefahrene Geschwindigkeit angezeigt und sollen sich auf diese Weise selbst disziplinieren. „Blitzfotos“ werden von den Anlagen nicht geschossen. Die Stadt hat bereits in der Hochfeldstraße sowie in der Kurt-Schumacher-Straße derartige Tafeln installiert. Demnächst ist die Trettachstraße dran.

Die neuen Anlagen werden alle an Standorten aufgestellt, die an Zubringerstraßen zur B17 liegen. Laut Stadt fahren dort zwischen 9000 und 18000 Fahrzeuge pro Tag. Im Bereich aller Anlagen gibt es besondere Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten. Zudem gilt dort Tempo 30. Das waren auch die Kriterien der Stadt, die aus 53 Vorschlägen von Fraktionen und Bürgern auswählte.

An den nicht ausgewählten Standorten will die Stadt jetzt die Geschwindigkeit ohne Tafeln messen, um Aufschluss über das Ausmaß der Geschwindigkeitsübertretungen zu bekommen. Zudem sollen zwei mobile Tafeln gekauft werden, um an ausgewählten Standorten zu testen, ob die Aufstellung einen Effekt hat. Dann soll über den Kauf weiterer derartiger Tafeln nachgedacht werden. Die Kosten liegen bei 31000 Euro. (skro)