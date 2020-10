20.10.2020

Stadt muss Kanalnetz in der Innenstadt teilsanieren

In dem kommenden zwei Jahren stehen Reparaturen im Augsburger Kanalnetz für etwa 2,5 Millionen Euro an. Verkehrsbehinderungen sind nicht zu erwarten.

Der städtische Abwasserbetrieb wird in den kommenden zwei Jahren etwa 2,5 Millionen Euro in die Sanierung des Kanalnetzes in der Innenstadt investieren. Bei Kamera-Inspektionsfahrten fanden sich zuletzt diverse Risse, durch die Wasser von außen in die Kanalisation eindrang. Die Sanierungen sollen per Hand, mit Roboter oder durch das Einziehen eines kunstharzgetränkten Schlauchs erfolgen. Der Schlauch bildet nach dem Aushärten des Harzes eine neue wasserdichte Innenwand. Betroffen sind Kanäle unter Haupt- und Nebenstraßen. Weil nur in Einzelfällen aufgegraben werden muss und meist von den ohnehin vorhandenen Einstiegsschächten gearbeitet werden kann, geht die Stadt nur von kleinen Verkehrsbehinderungen aus. (skro)

