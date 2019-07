vor 35 Min.

Stadt reagiert auf Ärger mit Familientickets im Botanischen Garten

Ab 2020 soll es eine günstige Karte für Minigruppen mit Kindern im Botanischen Garten in Augsburg geben. Anderes wird teurer

Von Eva Maria Knab

Weil es immer wieder Ärger mit den Familienkarten im Botanischen Garten gibt, will die Stadt Konsequenzen ziehen. Geplant ist, ab Januar kommenden Jahres eine neue günstige Gruppenkarte einzuführen. Sie soll gegenüber dem bisherigen Familienticket, das gestrichen wird, Vorteile haben.

Aktuell gilt das ermäßigte Familientagesticket für sieben Euro für bis zu zwei Erwachsen mit Kindern bis 18 Jahre. Am Kassenhäuschen des Botanischen Gartens kommt es jedoch immer wieder zu Diskussionen mit Besuchern, für welchen Personenkreis das Familienticket gilt. Denn in vielen Fällen kommen nicht Vater und Mutter mit ihren Kindern in den Botanischen Garten – also die Familie im engeren Sinn – sondern Oma und Opa, Onkel oder Tanten. Die sehen dann aber nicht ein, dass sie beim Eintritt nicht als Familienmitglied gezählt werden.

Statt Familienkarten sollen Gruppenkarten kommen

Nachdem unsere Zeitung berichtete, will die Stadt die Regelung künftig deutlich weiter fassen. Ab 1. Januar 2020 soll die Familienkarte durch eine neue Karte für Minigruppen für bis zu zwei Erwachsene mit Kindern ersetzt werden, und das zum gleichen Preis. Das Umweltreferat will einen entsprechen Beschlussvorschlag am kommenden Montag im Umweltausschuss vorlegen. Die bisherige Familienjahreskarte für 37 Euro soll durch eine Gruppenjahreskarte zum gleichen Preis ersetzt werden.

Auch für junge Schwerbehinderte bis 18 Jahre dürfte ein Besuch im Botanischen Garten künftig attraktiver werden. Ab 2020 sollen sie und eine Begleitperson freien Eintritt haben. Dieser Personenkreis profitiert bereits von einem neuen Unterhaltungsangebot. Seit Mai gibt es im Botanischen Garten ein spezielles Karussell, in dem auch Rollstuhlfahrer ihre Runden drehen können. Das neue Spielgerät und der inklusive Spielplatz kommen bei Besuchern sehr gut an.

In der nächsten Sitzung soll allerdings auch eine Preiserhöhung beschlossen werden. Wenn der Umweltausschuss zustimmt, wird sie Besucher treffen, die eine Einzel-Jahreskombikarte für den Botanischen Garten und den Zoo haben.





Aktuell kostet die kombinierte Einzel-Jahreskarte 50 Euro. Dieser Preis soll sich ab 1. November auf 55 Euro erhöhen. Ermäßigt kostet das Kombi-Jahresticket dann nicht mehr 40 Euro, sondern 45 Euro. Das ist eine Preissteigerung um satte zehn Prozent. Begründet wird die Teuerung damit, dass der Zoo die Eintrittspreise für Kombi-Tickets zum 1. November um fünf Euro erhöht. Dies solle zur Finanzierung des Zoos beitragen, hieß es.

