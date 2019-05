Stadt reißt Obdachlosenheime in Oberhausen ab

Das sieht mir aber nicht sehr baufällig aus?

Wie viele Bürger, die sich kaum noch Wohnraum leisten können, würden sich über so schöne Reihenhäuser freuen.

Da sind sicher noch welche darunter, die handwerkliches Geschick haben und sich da eine Wohnung zweckmäßig renovieren könnten?

Vermutlich stecken hier Baugesellschaften dahinter, die ein lukrative Investition wittern? Heute mit Steuergeldern bezuschusst bauen und in naher Zukunft zu Luxusimmobilien hochrüsten? Eng bebauten Grund in günstiger Zeit für das Geschäft in der Zukunft vorbereiten?

